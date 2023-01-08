Назначения в Правительстве: три новых региональных министра и директор департамента ветеринарии 0 В Правительстве Тамбовской области назначили новых руководителей региональных ведомств. В большинстве случаев, произошло простое переименование начальников управлений в министров.

Четыре фирмы Тамбовской области вступили в сговор и нарушили антимонопольное законодательство 0 По информации областного УФАС России, ООО «Нететранс-Тамбов», ООО «Промторг», ООО «Премиумторг» и ООО «Эко» нарушили антимонопольное законодательство. Эти четыре организации заключили картельное соглашение, чтобы контролировать на торгах цены на горюче-смазочные материалы.

Прокуратура Токарёвского района выявила нарушения законодательства со стороны местной птицефабрики 0 Прокуратурой Токарёвского района Тамбовской области проведена проверка по фактам нарушения со стороны ОАО «Токарёвская птицефабрика» действующего законодательства, изложенным в заявлении Тамбовской региональной экологической общественной организации имени В.И. Мичурина.

Тамбовская область попала в антирейтинг регионов с активными интернет-пользователями 0 По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Тамбовская область вошла в топ-10 антирейтинга регионов России по активному пользованию Интернета. Так, в области только 67% жителей старше 15 лет часто проводят время в сети.

Тамбовское здание военного комиссариата передают в федеральную собственность 0 2 декабря Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях приняло решение передать здание военного комиссариата Тамбовского района из областной в федеральную собственность. Отметим, пятиэтажное строение находится в Тамбове на Докучаева, 30.

Жильцов дома по проезду Энергетиков, которые уходят под воду, направили в ООН 0 Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с жильцами домов № 1 и 3 по пр. Энергетиков, которые с конца прошлого года страдают от жуткого испарения, идущего из подвалов домов. Долгие годы из-за бездействия властей, которые не могут решить проблему подтопления, они

Использованные тамбовские ёлки пойдут на подстилку для местного ипподрома 0 Тамбов вновь стал участником всероссийской экоакции «Ёлки, палки и щепа». Благодаря этому сотни тысяч ёлок с праздников будут отправлены не на свалку, а для подкорма растений и подстилок животным в зоопарках, приютах и конюшнях.

Уровень воды в Арженке у Рассказово продолжает падать 0 7 декабря уровень воды реки Арженка в Рассказово продолжил падать. Напомним, ранее повышение уровня произошло из-за аномальной для зимы жары. Сейчас толщина льда у края берега – больше 10 километров.

В селе Татаново смонтировали светофор на проблемном перекрёстке 0 На перекрёстке в селе Татаново Тамбовского района сделали регулируемый пешеходный переход. Новую зону оснастили светофорами, кнопкой вызова зелёного света и дорожными знаками.

Из-за таяния снега на мосте в Мичуринском районе прекратилось дорожное движение 0 По сообщению ГУ МЧС России по Тамбовской области (поступившему 6 января в 19:00), в Мичуринском районе затопило участок дороги. Из-за таяния снега вода в реке Воронеж поднялась у посёлков Лесохимучасток и Старая Казинка.

Работы по ул. Советская в Тамбове так и не доделали 0 В конце уходящего года администрация города Тамбова приняла решение расторгнуть контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Советская на участке от ул. М. Горького до Комсомольской с ООО «Строй НЭС-АБ», подрядчик не завершил работы в срок.

Полиция в Мичуринске изъяла более 11 тысяч контрафактных сигарет 0 Полиция в Мичуринске изъяла из незаконного оборота более 11,6 тысяч пачек контрафактных сигарет. Этим товаром торговал 57-летний мужчина в павильоне на улице Филиппова.

Тамбовская область нарастит выращивание овощей закрытого грунта на 17 тысяч тонн в год 0 В 2023 году в Тамбовской области планируют в 1,5 раза увеличить производство овощей закрытого грунта, таких как томаты, черри, баклажаны, огурцы, перец и зеленные культуры. Фермеры уже приступили к закладке нового урожая.

Этой весной в Тамбовской области пройдут памятные мероприятия в честь академика Вернадского 0 Весной 2023 года в регионе стартует цикл мероприятий, посвящённых 160-летию со дня рождения академика В. И. Вернадского (6+). Напомним, Владимир Иванович был одним из представителей русского космизма, а также основателем научных школ минералогии и геохимии, основателем биогеохимии, создателем

Перед Рождеством в Тамбове ограничат движение транспорта на нескольких дорожных участках 0 В связи с предстоящим празднованием Рождества Христова в Тамбове временно ограничат движение транспорта.

Аварийные бригады региона приведены в повышенную готовность из-за близких морозов 0 На конец недели в Тамбовской области прогнозируют морозы выше 20°C. Вследствие этого главы муниципалитетов, руководители коммунальных служб и управляющих компаний, а также ресурсопоставщики приступают к непрерывному мониторингу своей работы.

В 2023 году в ТГМПИ имени Рахманинова будут ремонтировать коммунальные системы и перекрытия 0 В 2023 году в областном центре продолжат капремонт ТГМПИ имени Рахманинова (здание построено в 1903 году, с 1974 года – объект культурного наследия). На работы выделят более 86 миллионов рублей из регионального бюджета. Подрядчик – зарегистрированная в Тамбове ООО «Стройпремьер-Сервис».

Мичуринский союз ветеранов Афганистана подвел итоги работы 0 Мичуринское местное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» под руководством Волкова Игоря Ивановича подвело итоги работы за 2022 год.

Студентам МичГАУ выплатили многомиллионную задолженность по стипендии 0 В декабре студенты МичГАУ наконец, смогли получить стипендию и социальные выплаты, которые с сентября прошлого года не выплачивались в связи с переходом вуза из-за смены учредителя.

Пушкинская библиотека закончила 2022 год литературным балом «Зимняя сказка» 0 29 декабря тамбовская областная библиотека имени Пушкина провела ежегодный литературный бал «Зимняя сказка». Организатором мероприятия, посвящённому немецкому поэту Гейне, выступило литературное кафе «Пушкинский чердак» (12+).