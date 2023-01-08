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Четыре фирмы Тамбовской области вступили в сговор и нарушили антимонопольное законодательство
Сегодня, 09:32
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По информации областного УФАС России, ООО «Нететранс-Тамбов», ООО «Промторг», ООО «Премиумторг» и ООО «Эко» нарушили антимонопольное законодательство. Эти четыре организации заключили картельное соглашение, чтобы контролировать на торгах цены на горюче-смазочные материалы.
Фирмы участвовали в 369 торгах на поставку дизельного топлива и бензина в период 2018-2022 годов. Общая сумма начальных цен контрактов – 301,5 миллионов рублей.
Областное УФАС России получило доказательства незаконной деятельности после проведения внезапных выездных проверок. Выяснилось, что компании для участия в торгах использовали общую инфраструктуру и фактически отказались от конкуренции между собой.
За это фирмам грозят штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения». Все собранные материалы по делу передадут в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
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