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19 ведущих предприятий АПК области повысили производительность труда благодаря нацпроекту

Сегодня, 10:09
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19 ведущих предприятий АПК области повысили производительность труда благодаря нацпроектуВ министерстве сельского хозяйства области озвучили итоги реализации национального проекта «Производительность труда». С начала реализации данного нацпроекта в нем приняли участие 19 ведущих предприятий агропромышленного комплекса Тамбовской области. Это помогло организациям добиться повышения производственных показателей, снизить время протекания процессов, сократить запасы незавершенного производства и готовой продукции.

В 2022 году к участию в национальном проекте «Производительность труда» были привлечены, в частности, три предприятия: ООО Маслозавод «Дружба», ООО «Тепличный комбинат Мичуринский», ООО «Вымпел».
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19 ведущих предприятий АПК области повысили производительность труда благодаря нацпроекту

Сегодня, 10:09
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