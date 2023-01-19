|
|
У водителей появится возможность перевести машины на природный газ со скидкой
Тамбовская область вошла в пилотный проект федеральной госпрограммой «Развитие энергетики» по переоборудованию автомобилей на метан. Субсидирование государством расходов на переоборудование автомобилей позволит в долгосрочной перспективе в разы увеличить спрос на газовое топливо.
Законом Тамбовской области о бюджете предусмотрено направить на эти цели в 2023 и 2024 годах по 14,1 млн рублей, в 2025 году — 13,7 млн рублей.
При этом основной проблемой для нашего города остается то, что в Тамбове есть лишь одна метановая заправка.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Тамбовская область вошла в пилотный проект федеральной госпрограммой «Развитие энергетики» по переоборудованию автомобилей на метан. Субсидирование государством расходов на переоборудование автомобилей позволит в долгосрочной перспективе в разы увеличить спрос на газовое топливо.
«Таврида.АРТ» запускает конкурсный отбор в программы «Амбассадоры Тавриды» и «Медиаамбассадоры Тавриды». Молодые тамбовчане могут присоединиться к команде «Таврида.АРТ», получить опыт решения рабочих задач для своего портфолио и стать частью творческого сообщества страны.
В четверг в Тамбове застройщик приступил к сносу старинных складов военного интендантства XIX века, располагавшегося в квартале улиц Московской, Советской и Студенецкой набережной. Само интендантство, вопреки протестам общественности (один из самых старых исторических объектов) было снесено в 2018
В рамках федеральной программы «Развитие образования» в 2023 году в Тамбовской области будет отремонтировано 14 общеобразовательных учреждений. В частности в школах заменят кровлю, полы и окна, обновят коммуникации и фасады зданий, а также проведут отделочные работы.
Глава Тамбовской области Максим Егоров во время рабочей поездки проинспектировал работу предприятий природоохранной сферы. Он осмотрел производственные лесные участки лесхозов, цеха переработки древесины, лесопожарную станцию, базу для хранения и обслуживания спецтехники Тамбовского водного
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в интересах жителей Тамбовской области направил депутатские запросы в надзорные ведомства, в том числе федерального уровня, с просьбой провести проверку по всем изложенным в обращении экологов фактам и принять меры реагирования. Запросы, в частности,
22 января в 16 часов в концертном зале АО «Пигмент» прозвучит первый из концертов Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова, посвященных 150-летию гениального русского композитора, пианиста, дирижера, нашего великого земляка Сергея Рахманинова. Солистка концерта - 18-летняя
Минприроды РФ опубликовало федеральную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Согласно документу, до 2030 года в России появится 1 240 новых объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию ТКО. В Тамбовской области в федеральную схему вошли объекты скандально известного ООО
Как сообщает пресс-служба АО «ТСК», в прошлом году отчисления компании в бюджеты различных уровней составили почти 600 млн. рублей. Предприятие является системным оператором ЖКХ в регионе, оказывая услуги по передаче электроэнергии, тепло- и водоснабжению, водоотведению, вывозу ТКО в различных
В районе школы №30 в Тамбове в двух местах произошел обвал канализационного коллектора. В результате чего сотрудники водоканала в ближайшие дни предстоит заменить 42 метра изношенной трубы.
С 1 февраля автобус №8 свяжет Тамбов с посёлком Строителем и селом Бокино, работать транспорт будет по городскому тарифу. Уточняется, что в ближайшие дни будут установлены остановочные павильоны и организовано освещение. На первое время курсировать будут 11 единиц техники. Если автобусов не будет
18 января 2023 года Тамбовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании до 12 февраля 2023 года меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», депутата областной Думы Вадима
Прокуратурой города Мичуринска поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим
Тамбовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о продлении домашнего ареста в отношении бывшего руководителя управления здравоохранения области Марины Лапочкиной до 13 марта текущего года.
Принято решение о назначении Валерия Беляева руководителем Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра. С 2010 года Валерий Беляев работал в Тамбовском молодежном театре, окончил ТГУ им. Г.Р. Державина по двум специальностям: «Актёрское искусство» и
Законодательством о налогах и сборах для отдельных категорий граждан и видов имущества предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц.
Семьи из Тамбовской области участников специальной военной операции получили реабилитацию в Центре социальной помощи «Жемчужина леса».
Прокуратурой района в рамках проведенной проверки по обращению многодетной матери установлено, что должностным лицом администрации Инжавинского поссовета, в период с января 2020 года по декабрь 2021 года, было допущено преступное бездействие в виде непринятия необходимых мер по межеванию земельных
Вчера в селе 3-и Левые Ламки Сосновского района на территории сельскохозяйственной организации при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат двух рабочих (мужчин 19 и 39 лет) засыпало ими, в результате чего они погибли.
В Минэкономразвития оценили результаты работы регионов по внесению сведений в Единый реестр видов контроля. По нему Тамбовская область вошла в тройку лучших регионов страны вместе с Архангельской и Псковской областью.
Подведены итоги Всероссийского Конкурса «100 лучших предприятий и организаций России». Моршанский лесхоз стал победителем в номинации «Лучшее предприятие лесной и деревообрабатывающей промышленности».