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До конца года отменены плановые проверки земельного законодательства
До конца текущего года в Тамбовской области продлили мораторий на проведение плановых проверок в области земельного законодательства. Внеплановые проверки можно согласовать в прокуратуре на основании полученной информации, что действия лиц грубо нарушают законодательство или права граждан.
Вместо плановых проверок акцент будет сделан на проведении профилактических действий: консультирование, информирование, объявление предостережений и так далее. «Срок исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства автоматически продлевается», -
отметили в управлении Росреестра по Тамбовской области.
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До конца текущего года в Тамбовской области продлили мораторий на проведение плановых проверок в области земельного законодательства. Внеплановые проверки можно согласовать в прокуратуре на основании полученной информации, что действия лиц грубо нарушают законодательство или права граждан.
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