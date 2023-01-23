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По факту зверского убийства кота студентами возбуждено уголовное дело

Вчера, 13:49
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По факту зверского убийства кота студентами возбуждено уголовное дело По информации, опубликованной в социальных сетях, о жестоком обращении несовершеннолетних с домашним животным прокуратурой области организовано проведение проверочных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ. Ход расследования взят на контроль в прокуратуре Октябрьского района г. Тамбова.
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По факту зверского убийства кота студентами возбуждено уголовное дело

Вчера, 13:49
0
По информации, опубликованной в социальных сетях, о жестоком обращении несовершеннолетних с домашним животным прокуратурой области организовано проведение проверочных мероприятий.

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