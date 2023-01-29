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Впервые в Тамбовской области прошли зимние соревнования по дрифту
Вчера, 09:36
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В минувшие выходные на Тамбовщине прошел открытый Кубок области по автомобильному спорту в дисциплине «дрифт». Участников соревнований приветствовал Глава региона Максим Егоров.
Дрифт — это новое направление автоспорта в регионе. Официальные соревнования прошли впервые не только в Тамбовской области, но и в стране. Их судьей стал титулованный спортсмен Федор Воробьев, пятнадцать лет занимающийся дрифтом. Он поблагодарил Максима Егорова за поддержку и развитие этой дисциплины на Тамбовщине.
В соревнованиях приняли участие больше двух десятков спортсменов из Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Пензенской областей. Федерация автомобильного спорта региона подготовила трассу для спортсменов.
Фото Павла Васильева
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