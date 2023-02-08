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В Тамбове презентовали уникальную книгу о Саровской пустыни
Сегодня, 10:38
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В 2023 году исполняется 120 лет со дня причисления к лику святых подвижника Серафима Саровского. В честь памятной даты в областной библиотеке имени А.С.Пушкина состоялась презентация книги «Саровская пустынь. Два века истории и культуры». Глава Тамбовской области Максим Егоров поздравил автора книги, писателей и краеведов с ее изданием.
Книга была издана в рамках издательского проекта «Тамбовская губерния на дореволюционных открытках». Иллюстрациями летописи стали дореволюционные открытки с видами Сарова, Дивеева, Понетаевки, Тамбова, собранные из частных коллекций.
В издании опубликованы материалы из истории Тамбова. И в книге документально подтверждается, что город неоднократно посещал преподобный Серафим.
Фото: Павел Васильев.
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