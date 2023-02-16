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«Снежный десант» помог 4 тысячам тамбовчан преклонного возраста
Ежегодно зимой в России проходит патриотическая акция «Снежный десант». Тамбовская область традиционно принимает в ней активное участие. Этой зимой в акции приняли участие 450 волонтеров. Они очистили от снега придомовые территории у более чем 4 тысяч пожилых граждан, в том числе 99 ветеранов Великой Отечественной войны.
Так, на днях, представители министерства социальной защиты и семейной политики области совместно с волонтерами штаба «МыВместе» помогли жительницам города Тамбова, состоящим на социальном обслуживании в учреждении социального обслуживания населения «Забота».
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