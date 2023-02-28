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Тамбовские фермеры будут развивать молочное скотоводство, овощеводство, пчеловодство
Сегодня, 09:11
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В министерстве сельского хозяйства Тамбовской области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление грантов программы «Агростартап» по субсидированию крестьянских (фермерских) хозяйств.
Конкурс проводился по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области.
Всего в министерство было подано 16 заявок. К очному собеседованию допущено 14 конкурсантов.
По итогам проведенного конкурса получателями государственной поддержки признаны 4 проекта по направлениям деятельности: «молочное скотоводство», «овощеводство открытого грунта» и «пчеловодство». Общая сумма грантов на развитие данных проектов превысила 10 миллионов рублей.
Напомним, что общая сумма поддержки по программе «Агростарап» в 2023 году составит 85,5 млн. рублей.
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