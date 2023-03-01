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На Тамбовщине проходит региональный этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов
Сегодня, 09:00
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В эти дни в Тамбовской области проходит региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Их участниками стали почти 400 ребят в возрасте 12-13 лет.
В программу состязаний вошли соревнования по разным видам спорта. Это легкая атлетика, баскетбол, городошный спорт, регби, спортивный туризм и брейн-ринг.
Победитель регионального этапа представит Тамбовскую область на Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов, которые пройдут 6-26 мая во Всероссийском детском центре «Смена».
Напомним, в Тамбовской области действуют 170 школьных спортивных клубов. Популярность у школьных секций постоянно растет. Сейчас в них занимаются более 20 тысяч детей.
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