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В Тамбовской области появился новый туристический проект «Зоя. На родине героя»

Сегодня, 09:38
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В Тамбовской области появился новый туристический проект «Зоя. На родине героя»В нашем регионе планируют запустить новый туристический проект с патриотической направленностью «Зоя. На родине героя», посвященный Зои Космодемьянской, которой суждено было стать разведчицей, партизанкой, первой женщиной — Героем Советского Союза.

Двухдневная поездка стартует из областного центра. Привезут экскурсантов и в село Осино-Гай Гавриловского района, где жила семья Космодемьянской.

Особый акцент на Родине Героя будет уделен экскурсии по музейно-образовательному центру «Земля героев».

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В Тамбовской области появился новый туристический проект «Зоя. На родине героя»

Сегодня, 09:38
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В нашем регионе планируют запустить новый туристический проект с патриотической направленностью «Зоя. На родине героя», посвященный Зои Космодемьянской, которой суждено было стать разведчицей, партизанкой, первой женщиной — Героем Советского Союза.

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