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В Тамбовской области пройдут праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма
Сегодня, 09:20
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Девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметят по всей стране 18 марта. Этой дате посвящены различные акции и мероприятия, в которых может принять участие каждый желающий.
Так, 16 марта, в 15 часов в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоится военно-исторический праздник «Победные сражения за Крым в летописи России», посвященный 240-летию Манифеста Екатерины II о присоединении Крыма (1783 г.) и возвращению Крыма в состав Российской Федерации. Будут представлены уникальные фронтовые реликвии, боевые знамена 2-й гвардейской армии и флаг Военно-морского флота, имевшие отношение к событиям по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
В Доме молодежи Тамбовской области пройдёт интеллектуальная игра «Тамбовпатриот», концерт с участниками фестиваля «Таврида-арт», будет организована фотовыставка «Исторические факты о Крыме».
Центральным событием станет фестиваль «Крымская весна», который пройдёт 18 марта в Тамбове в городском парке культуры и отдыха. Жителей и гостей региона ждут на праздник с 10 до 15 часов. Будет работать ярмарка крымских продуктов. Состоится концерт. Молодежь региона проведёт флешмоб «Крым. Россия. Мы вместе».
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