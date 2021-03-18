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Годовщину воссоединения Крыма и России отметили полётом воздушного шара
18 марта 2021
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В Тамбовской области, по информации властей, проходят масштабные мероприятия, посвященные очередной годовщине присоединения Крыма к России. Все началось с полета воздушного шара с полотном в цветах российского триколлора и надписью: «Россия. Крым. Тамбов».
«Молодёжь Тамбовской области инициировала этот полёт. Яркая акция вместо массовых мероприятий», - заявил организатор акции Николай Мачихин.
Фото - Юлия Новикова
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