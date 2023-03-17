Между Тамбовской областью и Крымом укрепляются отношения 0 Укрепляется сотрудничество между Тамбовской областью и Крымом, как по экономическим, так и по гуманитарным вопросам. В частности, развиваются деловые контакты, проводятся взаимные бизнес-миссии, идёт обмен опытом в решении актуальных задач в сфере труда и занятости.

Два игровых разработчика представят Тамбовскую область в финале Всероссийского конкурса 0 Обучающийся Инжавинской средней общеобразовательной школы Анатолий Ануфриев и дизайнер ИП «Крюк Е.И.» Юлия Спиридонова вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии. Финал проекта «Начни игру»

Экотехнопарк "Центральный" презентовали на международной выставке WASMA 2023 0 Проект тамбовского экотехнопарка «Центральный» презентовали на международной вставке WASMA 2023, которая прошла в Москве с 14 по 16 марта при поддержке ППК РЭО. Представители инвестора - АО "Тамбовская сетевая компания" - рассказали о технологиях, которые будут использоваться при утилизации отходов

Тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины» 0 Как сообщает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове.

В Тамбовской области пройдут праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма 0 Девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметят по всей стране 18 марта. Этой дате посвящены различные акции и мероприятия, в которых может принять участие каждый желающий.

Жителей Тамбовской области ждет похолодание 0 В выходные дни на смену теплой погоде придет похолодание. В Тамбове ночью подморозит до -2…-5 градусов, днём +2…+5°С. Будет сохраняться сильный северо-восточный ветер, в субботу порывы до 10-15 м/с.

Тамбовских любителей природы приглашают принять участие в фотоконкурсе 0 В нашей стране стартовал Всероссийский фотоконкурс «Деревья – памятники живой природы». В конкурсе могут принять участие граждане России старше 18 лет.

В Тамбовской области появился новый туристический проект «Зоя. На родине героя» 0 В нашем регионе планируют запустить новый туристический проект с патриотической направленностью «Зоя. На родине героя», посвященный Зои Космодемьянской, которой суждено было стать разведчицей, партизанкой, первой женщиной — Героем Советского Союза.

Тамбовчанка Анастасия Тюрина выступит во втором сезоне шоу «Страна талантов» 0 Завтра, 18 марта, в 20.20 на федеральном телеканале НТВ стартует второй сезон развлекательного шоу «Страна талантов». Среди участников и наша юная землячка балалаечница Анастасия Тюрина. Она подготовила очередное яркое выступление, с которым намерена выйти в финал.

В продукции «Токарёвской птицефабрики» обнаружены ветеринарные препараты 0 Общественники из экологической организации им. И.В. Мичурина продолжают отслеживать ситуацию, связанную с деятельностью «Токарёвской птицефабрики». Результаты последних проверок вызывают серьёзные опасения.

В рамках уголовного дела в Правительстве области прошли обыски 0 Вчера в Тамбове в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий в Правительстве Тамбовской области, а именно в министерстве ТЭК и ЖКХ прошли обыски и выемки документов. Дело возбуждено в отношении одного из высокопоставленных чиновников.

Прокуратурой защищены трудовые права тренера-преподавателя 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова по обращению гражданина провела проверку исполнения трудового законодательства в МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 8».

Совещание по полевым работам: Россельхозбанк выдал тамбовским аграриям 1,2 млрд рублей 0 Готовность к проведению весенних полевых работ обсудили аграрии на региональном совещании. В мероприятии приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты хозяйств, кредитных организаций, а также представители сельскохозяйственной науки России и области.

Прокуратурой пресечены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в социальном учреждении 0 Прокуратурой Сосновского района проведена проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в ТОГБСУ СОН «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Вместо больницы в Тулиновке открыли Центр врача общей практики 0 На днях в Тулиновке в Тамбовском районе торжественно с участием Главы Тамбовской области Максима Егорова был открыт Центр врача общей практики, который будет обслуживать почти 2 тысячи местных жителей. Прием здесь будут ежедневно вести врач и две медсестры.

Вода начала уходить с Полынковского кладбища 0 Резкое потепление, сопровождаемое ливнем в выходные дни, принесло заботы не только живым, но и родственникам усопших. В результате паводка была серьезным образом подтоплена восточная часть Полынковского кладбища, которая является новым участком для захоронений.

Тамбовская область и Республика Калмыкия будут сотрудничать в сфере туризма 0 В рамках деловой программы международной туристической выставки «Интурмаркет» между министерством культуры и туризма Республики Калмыкия и министерством туризма и молодежной политики Тамбовской области было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туристической отрасли.

Благодаря вмешательству прокуратуры увеличена стоимость питания обучающихся 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку исполнения законодательства при организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города.

Озимые культуры на полях Тамбовской области находятся в хорошем состоянии 0 В Тамбовской области было посеяно 378 тысяч гектаров озимых культур. На сегодняшний день 76 процентов из них находятся в хорошем состоянии. Об этом доложила на еженедельном оперативном совещании у Главы области Максима Егорова исполняющая обязанности заместителя Главы региона - министра сельского

Тамбовские отели вошли в число финалистов премии Russian Hospitality Awards 2022 0 Отели, расположенные в Тамбовской области стали финалистами ежегодной премии Russian Hospitality Awards 2022. Речь идет о Парке-отеле PLES (Тамбов) и «Гостиный двор» (Мичуринск). Последний отель оказался в номинации «Лучший мини-отель 2022».