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Два игровых разработчика представят Тамбовскую область в финале Всероссийского конкурса
Обучающийся Инжавинской средней общеобразовательной школы Анатолий Ануфриев и дизайнер ИП «Крюк Е.И.» Юлия Спиридонова вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии. Финал проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в Республике Татарстан с 21 по 24 марта.
Анатолий Ануфриев вошел в число сильнейших конкурсантов по направлению «Программирование», а Юлия Спиридонова стала одним из финалистов направления «Дизайн». За время конкурса участникам удалось решить сразу несколько кейсов от партнеров проекта.
Всего порядка 300 разработчиков из 59 регионов России посетят Республику Татарстан для участия в мероприятиях финала Всероссийского конкурса «Начни игру». На протяжении 4 дней финалистам предстоит решать кейсы от партнеров проекта и защищать свои разработки перед инвесторами. Основные конкурсные события пройдут в одном из самых технологичных городов страны – в Иннополисе, а подведение итогов и оглашение победителей состоится в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма на территории Деревни универсиады.
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Обучающийся Инжавинской средней общеобразовательной школы Анатолий Ануфриев и дизайнер ИП «Крюк Е.И.» Юлия Спиридонова вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии. Финал проекта «Начни игру»
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