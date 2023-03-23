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Максим Егоров поручил усилить антинаркотическую работу среди молодежи
Вчера, 10:08
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Глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание антинаркотической комиссии, на которой рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в области и определены задачи по стабилизации наркотической обстановки в 2023 году.
Проведённый анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что наркомания и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ продолжают оставаться одной из серьёзных угроз безопасности и острой социальной проблемой для региона. Так, в прошлом году выявили на 11,4 процента наркопреступлений больше, а рост количества изъятых из незаконного оборота наркотических средств вырос более чем 10 раз и составил свыше 620 килограммов.
Также в 2022 году увеличилось количество острых отравлений и число смертельных отравлений наркотиками. Наркоситуация оценивается как наиболее сложная в городе Тамбове, Первомайском, Сосновском и Знаменском районах.
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