Осужден бывший начальник Управления лесами Тамбовской области Комментариев: 0



В суде установлено и доказано, что не позднее июля 2020 года у фигурантов уголовного дела возник преступный умысел, направленный на незаконное выделение земельного участка на землях Новолядинского участкового лесничества Тамбовского района, незаконную рубку деревьев, подготовку площадки и строительство цеха по переработке древесины на землях государственного лесного фонда в отсутствие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов.



С целью исполнения задуманного были заключены договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые выполнили указанные работы. Оплата за эти работы в сумме более 1,4 млн рублей произведена за счет средств ТОГАУ «Тамбовский лесхоз».



Преступная деятельность должностных лиц повлекла нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых интересов общества на благоприятную окружающую среду, сохранение биологического разнообразия, причинила ущерб лесному фонду, а также ТОГАУ «Тамбовский лесхоз», понесшим необоснованные денежные затраты в связи с выполнением гражданско-правовых договоров в сумме более 1,4 млн рублей.



С учетом позиции государственного обвинителя суд постановил обвинительный приговор.



Бывшему начальнику областного управления лесами назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей, экс-руководителю ТОГКУ «Тамбовское лесничество» - в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, экс-руководителю ТОГАУ «Тамбовский лесхоз» - в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей. Все трое обвиняемых лишены судом права замещать должности, относящиеся к категории «руководители» в государственных муниципальных службах (учреждениях), сроком на 2 года.



Приговор не вступил в законную силу. Прокуратурой Тамбовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления лесами Тамбовской области и бывших руководителей ТОГКУ «Тамбовское лесничество» и ТОГАУ «Тамбовский лесхоз». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законов интересов общества и государства).В суде установлено и доказано, что не позднее июля 2020 года у фигурантов уголовного дела возник преступный умысел, направленный на незаконное выделение земельного участка на землях Новолядинского участкового лесничества Тамбовского района, незаконную рубку деревьев, подготовку площадки и строительство цеха по переработке древесины на землях государственного лесного фонда в отсутствие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов.С целью исполнения задуманного были заключены договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые выполнили указанные работы. Оплата за эти работы в сумме более 1,4 млн рублей произведена за счет средств ТОГАУ «Тамбовский лесхоз».Преступная деятельность должностных лиц повлекла нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых интересов общества на благоприятную окружающую среду, сохранение биологического разнообразия, причинила ущерб лесному фонду, а также ТОГАУ «Тамбовский лесхоз», понесшим необоснованные денежные затраты в связи с выполнением гражданско-правовых договоров в сумме более 1,4 млн рублей.С учетом позиции государственного обвинителя суд постановил обвинительный приговор.Бывшему начальнику областного управления лесами назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей, экс-руководителю ТОГКУ «Тамбовское лесничество» - в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, экс-руководителю ТОГАУ «Тамбовский лесхоз» - в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей. Все трое обвиняемых лишены судом права замещать должности, относящиеся к категории «руководители» в государственных муниципальных службах (учреждениях), сроком на 2 года.Приговор не вступил в законную силу.



