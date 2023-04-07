Ремонт плотины под Тамбовом обойдется в 323 миллиона рублей 0 Весной текущего года должны приступить к ремонту моста-плотины на реке Цна под Тамбовом. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 323 миллиона рублей. В настоящее время заказчик работ - филиал «Цнинская шлюзовая система» – ищет подрядчика, который возьмётся за реконструкцию

Лейкоз крупного рогатого скота выявлен в нескольких районах 0 Сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили инфицированных и больных лейкозом животных в нескольких районах нашей области.

В Тамбове презентовали сборник «Род Рахманиновых на Тамбовской земле» 0 В Тамбовском областном краеведческом музее прошла презентация нового издания – обзора фондов и документов «Род Рахманиновых на тамбовской земле», подготовленного сотрудниками Государственного архива Тамбовской области при поддержке региональных властей.

«Рассказовский рынок» задолжал области за аренду земельного участка 6,4 млн рублей 0 Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области в рамках процедуры банкротства АО «Рассказовский рынок» требует выплатить задолженность в размере 6,4 миллиона рублей за аренду земельного участка.

Тамбовские экологи выходят на межрегиональный уровень 0 Деятельность Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина начинает всё больше выходить за пределы Тамбовской области. В настоящий момент организация занимается экологической проблематикой и других регионов.

Активисты ТОСов могут получить грант на свою идею 0 Ассоциация развития территориального общественного самоуправления в рамках проекта «Живые улицы. Добрые соседи» запускает конкурс, по итогам которого активисты ТОСов из Тамбовской области смогут получить грант на свою инициативу. Организаторы отмечают, что речь идет о небольших суммах поддержки, но

В Тамбове отопительный сезон завершится 11 апреля 0 11 апреля, в Тамбове начнут поэтапно отключать отопление. Его перестанут постепенно подавать не только в жилые дома, но и в бюджетные учреждения. Соответствующее постановление подписано главой администрацией города Тамбова

Прокуратура вывила нарушения при реализации программы «Дворы Тамбовщины» 0 Из прокуратуры поступил ответ на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по факту срыва реализации в Тамбове программы «Дворы Тамбовщины».

Министр экологии может уйти в отставку из-за скандала с «народной плотиной» 0 В ближайшее время может уйти в отставку исполняющий обязанности министра экологии Тамбовской области Альберт Андреев, деятельностью которого не совсем довольно руководство области.

Всемирный день здоровья в Тамбове отметят зарядкой под открытым небом 0 Во Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля, в Тамбове пройдут различные акции в поддержку активного образа жизни. В лечебных учреждениях медики расскажут о пользе занятий спортом и возможностях отказа от вредных привычек. А центральным событием станет флешмоб на площадке областной

Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» 0 Пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», был запущен во вторник, 4 апреля. За это время было получено больше 17 тысяч заявок на участие.

Максим Егоров раскритиковал властей Котовска и Моршанска за нарушение в сроках реализации нацпроектов 0 На заседании регионального штаба по исполнению федеральных программ, связанных с национальными проектами РФ, в очередной раз Глава Тамбовской области Максим Егоров остался недоволен политикой, проводимой главами некоторых муниципалитетов в данной сфере.

В Тамбове впервые выступит московская группа Shakti Loka 0 8 апреля в 19:00 в школе йоги «Аштанга Тамбов» по адресу: г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 16 выступит московская группа Shakti Loka (12+).

Бывший начальник отделения почты присваивал деньги клиентов 0 Суд признал виновным бывшего начальника отделения почтовой связи в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества). Суд установил, что женщина, являясь начальником отделения почтовой связи, получала от клиентов почтового отделения денежные средства в

В Тамбове проводится опрос по теме отопительного сезона 0 В настоящее время администрация города Тамбова проводит опрос горожан по вопросу необходимости продолжения или завершения отопительного сезона. Это связано с тем, что жители многоквартирных домов, которые отапливаются централизованно стали обращаться в городские службы с просьбами перестать

В Тамбове откроется выставка к юбилею Рахманинова 0 Сегодня, 5 апреля, в 15 часов в Тамбовском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Великий музыкант всея России…» к 150-летию Сергея Рахманинова. Гости выставки смогут увидеть, созданные художниками портреты Сергея Рахманинова, пейзажи Ивановки и натюрморты с букетами сирени.

Россельхозбанк в Тамбове провел серию уроков финансовой грамотности 0 Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов провел серию уроков финансовой грамотности для обучающихся МАОУ Лицей №29.

Марина Лапочкина предстанет перед судом 0 В ближайшее время в суд должно поступить уголовное дело в отношении бывшего начальника управления здравоохранения области Марионеллы Лапочкиной, которая обвиняется в превышении должностных полномочий.

В Тамбовской области объявлен конкурс лучших практик наставничества 0 Конкурс «Лучшие практики наставничества» проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда». Он нацелен на выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания специалистов, внесших значительный вклад в развитие

Адвокат Владимир Самородов представил свою новую книгу 0 1 апреля в краеведческом зале библиотеки им. А.С. Пушкина прошла встреча, на которой был представлен сборник прозы тамбовского автора Владимира Самородова, юриста по образованию, адвоката и преподавателя юридических дисциплин.