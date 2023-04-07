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В Тамбове презентовали сборник «Род Рахманиновых на Тамбовской земле»
Сегодня, 09:11
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В Тамбовском областном краеведческом музее прошла презентация нового издания – обзора фондов и документов «Род Рахманиновых на тамбовской земле», подготовленного сотрудниками Государственного архива Тамбовской области при поддержке региональных властей.
Жизнь и творчество великого композитора нашли отражение в многочисленных публикациях документальных источников, монографиях, в том числе работах тамбовских исследователей, основанных на архивных документах.
В нашем архиве хранится много документов, относящихся к истории родов Рахманиновых, Сатиных, Зилоти, в том числе документов, до сих пор не публиковавшихся. Именно эти документы стали основой нового сборника.
Составители обзора поставили задачу на основе документальных материалов показать не только историю рода Рахманиновых, но и воссоздать картину жизни провинциальных имений дореволюционной России и их судьбу после 1917 года.
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