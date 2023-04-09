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В Тамбовской области начался пожароопасный сезон
С сегодняшнего дня в Тамбовской области постановлением Главы региона введен пожароопасный сезон. С 10 апреля обеспечен круглосуточный режим работы специализированных диспетчерских служб по охране лесов от пожаров. Органам местного самоуправления рекомендовано установить запрет на выжигание сухой травы на территории муниципальных образований.
Собственникам земель, которые располагаются близком к лесным массивам рекомендовано соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе своевременно проводить очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой растительности, валежника, порубочных остатков и мусора на полосе шириной не менее 10 метров от леса.
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С сегодняшнего дня в Тамбовской области постановлением Главы региона введен пожароопасный сезон. С 10 апреля обеспечен круглосуточный режим работы специализированных диспетчерских служб по охране лесов от пожаров. Органам местного самоуправления рекомендовано установить запрет на выжигание сухой
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