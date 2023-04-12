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Бывший ректор МичГАУ предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве
Вчера, 14:40
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Расследование уголовного дела, проведенное Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, завершено в отношении бывшего ректора и директора Инжинирингового центра ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет». Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере совместно с группой лиц. Ранее, уголовное дело в отношении третьего фигуранта - бывшего проректора университета, было выделено в отдельное производство и направлено в суд после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
В период с ноября 2019 года по декабрь 2021 года, университет получал целевые бюджетные денежные средства в размере 25 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на участие в реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства. Следствием установлено, что бывший ректор и двое его подчиненных совершили хищение части бюджетных средств, используя схему, представляя проекты договоров, которые должны были обеспечить поставку товарно-материальных ценностей. После подписания договоров, контрагентам были перечислены денежные средства, но фактически, университет ничего не получал. Обвиняемые подготовили и подписали отчетные документы, которые не соответствовали объему выполненных работ. Разница между расходованием бюджетных денежных средств и фактически произведенными затратами составляет более 10 млн рублей, согласно заключению эксперта. Преступление было выявлено при участии сотрудников регионального УФСБ России.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
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