В Тамбовской области началась аттестация врачей

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В. 0 В г. Мичуринск и Мичуринском районе продолжается работа по увековечиванию памяти погибших в ходе выполнения специальной операции на Украине.

В Тамбовской области выбрали будущих учеников «Школы фермера» от Россельхозбанка 0 19 апреля 2023 года в министерстве сельского хозяйства Тамбовской области состоялось заседание по отбору кандидатов для участия в образовательном проекте «Школа фермера». По итогам рассмотрения заявок были выбраны 38 человек для обучения по программе «Овощеводство открытого и закрытого грунта».

Надзорные органы продолжают проверять ОАО «Токаревская птицефабрика» 0 Межрегиональная общественная экологическая организация им. И.В. Мичурина после нескольких месяцев настойчивой работы по проблемам по проблемам загрязнения окружающей среды и безопасности пищевой продукции вследствие деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» добилась некоторых результатов в

Жителя Петровского района наградили медалью Суворова за спасение генерала 0 Максим В., житель Петровского района, который принимал участие в боевых действиях в зоне СВО, был награжден высокой государственной наградой - медалью Суворова. В июле прошлого года он совершил подвиг, рискнув своей жизнью, и спас из-под обстрела ВСУ генерала российской армии. Об этом сообщили на

Миру Добрынину похоронят в Тамбове 0 Завтра, 21 апреля, состоятся похороны известной общественной деятельницы Тамбова, Миры Добрыниной.

Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин в общежитии в Моршанске 0 Подозреваемый в убийстве двух мужчин в Моршанске был задержан. Преступление произошло 14 апреля текущего года в общежитии на улице Коммунальной. В одной из комнат было найдено тело 35-летнего работника почты с более чем 40 ножевыми ранениями, а в соседней комнате обнаружено тело 65-летнего

Депутаты призывают к поэтапному решению проблемы подтопления Тамбова 0 В городе Тамбове существует сложная проблема подтопления грунтовыми водами, которая была многократно поднята депутатами в интересах жителей, как весной текущего года, так и в прошлом. Эта проблема не нова, но она особенно остро проявляется в последний год.

В Тамбовской области началась аттестация врачей 0 В Тамбовской области стартовала процедура аттестации врачей в Министерстве здравоохранения. Экспертные группы, состоящие из ведущих внештатных специалистов в различных медицинских областях, будут активно трудиться в течение недели. Более 250 врачей должны пройти аттестацию, чтобы подтвердить или

В Тамбове установят самонивелирующиеся люки 0 В текущем году в рамках ремонта дорог в городе Тамбове на участках улиц Свободной, Агапкина и Чичканова будет впервые установлена современная технология самонивелирующихся люков.

Ярмарка местных производителей «Выбирай своё» пройдет в Тамбове 0 22 апреля в городе Тамбов состоится ярмарка "Выбирай своё", организованная местными производителями. Мероприятие пройдет возле ледового дворца спорта "Кристалл" и будет способствовать импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса.

Тамбовскую область посетили представители ООН 0 В Тамбовской области на 90% решены вопросы социальной поддержки вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, как сообщили в аппарате российского федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. На днях Тамбовскую область посетили представители ООН.

На объектах культурного наследия прошли субботники 0 В Международный день памятников и исторических мест в Тамбовской области состоялись субботники на объектах культурного наследия под девизом "Сохраним нашу историческую родину". Более 100 волонтеров приняли участие в работах по благоустройству Музея-заповедника Рахманинова "Ивановка", где они убрали

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» 0 По делу бывшего проректора ФГБОУ ВО "Мичуринский ГАУ" Галины Коротковой, прокуратурой Тамбовской области поддержано государственное обвинение, и она была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ.

В Тамбове введен локальный режим ЧС 0 В связи с низким уровнем воды в Цне, в городе Тамбове был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Данный режим распространяется на канал реки и тамбовского водохранилища, ограничиваясь улицами Набережная, Андреевская, Степана Разина и Рассказовским шоссе. Решение об этом было принято 18 апреля на

Председатель Тамбовского областного суда ушел в отставку 0 Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 8 февраля 2023 года полномочия председателя Тамбовского областного суда, Евгения Александровича Соседова, были прекращены в связи с истечением срока его полномочий и уходом в почетную отставку с 18 апреля 2023 года.

В Тамбове начали отключать теплоснабжение домов 0 Социальные объекты, такие как школы, детские сады, поликлиники и больницы, будут продолжать отапливаться, пока не поступит заявка о завершении отопительного сезона.

В Уваровском районе водитель «Приоры» насмерть сбил человека 0 По информации регионального Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации, вчера, 18 апреля, на участке трассы "Каспий - Малая Алабушка", расположенном на территории Уваровского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Тамбовчанка покусала сотрудника полиции 0 40-летняя женщина из Тамбова была признана виновной в совершении преступлений, связанных с насилием в отношении представителя власти и побоями, согласно статьям 318 и 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд вынес приговор, включающий 120 часов обязательных работ и штраф в размере 20 тысяч

Нуждающиеся семьи могут получить продукты на 700 рублей 0 Максимальная стоимость продуктового набора, который в качестве дополнительной помощи смогут получить нуждающиеся семьи Тамбова, составит в 2023 году 700 рублей. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Максим Косенков.

На окраине Тамбова загорелись деревья 0 На площади около 1,5 гектаров возник пожар на территории парка "Эльдорадо" в городе Тамбове, который затронул деревья. На месте работают специальные подразделения, но по сообщению в местных СМИ, тушение осложняется из-за трудностей проезда техники к месту пожара. Пока что нет информации о