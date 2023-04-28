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Вместо ремонта дороги в Рассказовском районе изменили её статус
Сегодня, 16:38
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Жители села Хитрово, расположенного в Рассказовском районе Тамбовской области, получили неоднозначный ответ от автоинспекции в ответ на их обращение по поводу неудовлетворительного состояния дорог в населенном пункте. Они уже несколько лет просят власти отремонтировать проезжую часть.
В результате проверки улично-дорожной сети села сотрудниками Госавтоинспекции были обнаружены недостатки в эксплуатационном состоянии автодорог, такие как отсутствие асфальтобетонного покрытия и тротуаров, особенно на улице Солнечной.
Вместо ремонта дороги, сельский Совет народных депутатов принял решение перевести проблемный участок дороги в категорию с грунтовым покрытием. Это означает, что на него не распространяются требования ГОСТа Р 50597-2017, который регулирует дорожные покрытия и требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц и определяет допустимый уровень безопасности дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД МОМВД «Рассказовский» обратили внимание юридического лица Тамбовского областного государственного учреждения «Тамбовавтодор», которому принадлежит эта дорога, на факт отсутствия пешеходных дорожек и тротуаров на автодороге «Тамбов−Пенза−Рассказово−Уварово−Мучкапский», проходящей через село Хитрово, и выдали предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Несколько лет назад Артем Александров обращался к властям по поводу данной дороги, и ему было сказано, что для строительства автодороги с твердым покрытием необходимы значительные финансовые ресурсы, которыми администрация Рассказовского района и Хитровского сельсовета не располагают.
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