В главном корпусе МичГАУ произошел пожар 0 В административном здании государственного аграрного университета в Мичуринске сегодня, 1 мая, произошел пожар в канцелярии. Первым на месте происшествия обнаружил дым сторож, который немедленно сообщил о случившемся.

В Тамбовской области пройдет Кубок России по мотоциклетному спорту 0 С 18 по 21 мая в Тамбовской области пройдет очередное соревнование - Кубок России по мотоциклетному спорту в категории "трофи-рейд квадроциклы". Эта дисциплина считается одной из самых захватывающих и опасных в мире мотоциклетного спорта, подтверждают в региональном министерстве спорта. Турнир был

Вместо ремонта дороги в Рассказовском районе изменили её статус 0 Жители села Хитрово, расположенного в Рассказовском районе Тамбовской области, получили неоднозначный ответ от автоинспекции в ответ на их обращение по поводу неудовлетворительного состояния дорог в населенном пункте. Они уже несколько лет просят власти отремонтировать проезжую часть.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации по производству бетона 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, специализирующейся на производстве бетона. Ему предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств, которые должны были быть использованы для взыскания недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

В Тамбове на Цне установили временную перемычку 0 На реке Цне в Тамбове установили временную перемычку. Предварительно этот участок реки был осмотрен водолазами, после чего на дно были уложены новые плиты, на которые установили специально закупленные бетонные блоки. Всего было установлено более 200 новых блоков, которые были расположены в три

В Тамбове ближайшие часы ожидаются сильный ветер, гроза и град 0 Согласно сообщению регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа в Тамбовской области ожидается гроза, сопровождающаяся местами усилением ветра до 15-17 м/с, ливнями и градом в некоторых районах.

В Тамбове ищут подрядчика, который за 10 млн рублей спилит деревья 0 В рамках муниципальной программы «Благоустройство в городе Тамбове» готовы выделить ещё около 9,6 миллиона рублей на удаление деревьев власти областного центра. Извещение о проведении электронного аукциона, на котором будет определен подрядчик, размещено в Единой информационной системе «Закупки».

Россельхознадзор подал в суд на Токарёвскую птицефабрику 0 После выявления нарушений технологического регламента в определенной партии продукции производства Токарёвской птицефабрики, продукция этого предприятия должна была быть изъята из оборота и уничтожена. В связи с этим, Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело проверку,

Котовск оказался в числе отстающих в голосовании за объекты благоустройства 0 Жители Котовска смогут выбрать одно из четырех общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году: сквер рядом со школой-ЭКОТЕХ, парк Воинской славы, пристань в парке культуры и сквер между домами № 5 и № 7 на улице 9-й Пятилетки. Голосование доступно на сайте до 31 мая и открыто для

Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе 0 После проверки прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе Тамбовской области. В соответствующем надзорном ведомстве подтвердили эту информацию.

В Тамбове восстанавливают технику для участия в СВО 0 В Тамбове проходят работы по ремонту боевой техники, которая недавно была доставлена из зоны специальной военной операции. Механики проделали большую работу, чтобы вернуть машинам былую мощность и усилить их броню.

Жители южной части Тамбова жалуются на реализацию проекта «Дворы Тамбовщины» 0 Жители Тамбова из разных частей города продолжают требовать завершения программы благоустройства "Дворы Тамбовщины". Они обратились к депутату городской Думы Артему Александрову, просив помочь прояснить, соответствует ли то, что они видят в своих дворах, проекту и контракту, так как многие детали

В Мичуринском районе увековечивают память защитников Отечества 0 Одним из важных направлений в военно – патриотической работе является сохранение и увековечивание памяти погибших воинов. Эта деятельность важна не только для семей погибших солдат, но и для всех граждан как напоминание о великом подвиге Солдата во имя мира на земле.

«Чистые игры» перенесли на май 0 Организаторы экологического квеста "Чистые игры" объявили о переносе мероприятия с 30 апреля на 14 мая из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в областном центре будет идти дождь.

Начались ремонтные работы ул. Агапкина в Тамбове 0 В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет проведена реконструкция дороги, построенной около 15 лет назад. Планируется уложить новое дорожное покрытие и установить бортовой камень на участке. Кроме того, тротуары будут обустроены, парковочные карманы установлены, а

Более двух тысяч жителей Тамбовской области участвуют в СВО 0 Глава региона Максим Егоров выступил перед депутатами Тамбовской областной Думы с отчётом, в котором была затронута важная тема - помощь российским военным и населению Донбасса. В знак уважения к героям СВО, депутаты провели минуту молчания.

На заседании Гордумы обсуждался вопрос возрождения электротранспорта 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждали отчет о работе общественного транспорта, депутат Артём Александров поднял вопрос о сохранении электротранспорта. В рамках обсуждения отмечалось, что министерство при Правительстве области в прошлом году заключило контракт с проектной

В Тамбовской области стартовало обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка 0 25 апреля в Тамбовской области начались занятия в «Школе фермера» Россельхозбанка. За знаниями пошли 38 человек. Студенты будут изучать востребованное и перспективное направление для местного агропромышленного комплекса: «Овощеводство открытого и закрытого грунта».

Неизвестные лица разрушали бывшую тяговую подстанцию в Тамбове 0 Неизвестные лица причинили вред бывшей тяговой подстанции на улице Степана Разина в Тамбове, здание практически разрушено. В конце 2021 года депутаты Тамбовской городской Думы передали здание бывшей тяговой подстанции на улице С. Разина площадью более 250 квадратных метров в безвозмездное

В центре Тамбова ограничат движение 0 Завтра, 28 апреля, в городе Тамбове состоится еще одна репетиция праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие будет проводиться на площади Ленина.