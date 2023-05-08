Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 0 В Тамбовской области вместе с остальной страной была отмечена 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события в центре области прошел марш подразделений тамбовского гарнизона. В мероприятии принял участие Глава области Максим Егоров.

Маслозавод получит в аренду без торгов 4 гектаров земли 0 Глава региона Максим Егоров подписал распоряжение о предоставлении без проведения торгов 11 земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта АО "Экоойл". Общая площадь этих участков, расположенных в селе Большая Липовица Тамбовского района, составляет 37,7 тысячи квадратных

В Тамбове планируют отреставрировать знаменательный культурный объект - аптеку Карла Гакена 0 В бюджете региона выделено 1,3 миллиона рублей на проект капитального ремонта здания "Аптека", которое является объектом культурного наследия регионального значения и расположено на улице Советской, 76 в Тамбове. Областная Дирекция по эксплуатации административных зданий выступает заказчиком

Единовременные выплаты ко Дню Победы получат свыше четырёх тысяч человек 0 Более четырех тысяч жителей Тамбовской области получат денежные выплаты от правительства в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона, Максим Егоров, подписал соответствующее постановление.

В Тамбовской области прошло несколько крупных спортивных соревнований 0 Многие жители Тамбовской области провели продолжительные майские выходные в спортивном режиме, посетив множество турниров и соревнований. Юные футболисты сразились в зональном этапе Первенства Союза федераций футбола "Центр" среди команд спортивных школ на стадионе "Локомотив". Воспитанники

На детский телефон доверия поступило 1390 звонков за прошлый год 0 Почти 13 лет на общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122 принимаются звонки от жителей. В 2023 году только в Тамбовской области на телефон поступило 1390 обращений. Из этого числа 1125 звонков были зафиксированы от детей и подростков.

Под Тамбовом на трассе «Каспий» пьяный водитель врезался в столб 0 В Тамбовской области произошло серьезное ДТП на трассе Р-22 «Каспий», в котором участвовал нетрезвый водитель. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, но оба виновника получили травмы.

В Тамбовской области запретили полёты дронов 9 мая 0 Власти Тамбова внедрили запрет на использование беспилотников в местах проведения массовых мероприятий 9 мая в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения правонарушений, заявили представители регионального правительства.

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей 0 С целью завершения работ по благоустройству дворов в рамках программы «Дворы Тамбовщины» власти Тамбова планируют направить дополнительные 38 миллионов рублей. Эта сумма включена в муниципальный бюджет в рамках городской программы "Формирование современной городской среды". Подрядчика для

Стартовала программа туристических походов по региону 0 6 мая глава Тамбовской области Максим Егоров запустил программу туристических походов по региону. В рамках этой программы активисты центра детско-юношеского туризма отправились в четырехдневный поход на байдарках и катамаранах по реке Воронеж в Липецкую область. Всего на восьми байдарках участвует

Трёх студентов будут судить за жестокое убийство кота 0 В Октябрьском районе прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком обращении с котом, который был избит до смерти троими пьяными студентами в одной из квартир в Тамбове в январе. В процессе распития алкоголя молодые люди загнали животное в угол и начали избивать. Кот

Несмотря на протест горожан власти Котовска демонтировали памятник герою-красноармейцу 0 В городе Котовске был демонтирован бюст знаменитого командира Красной армии Григория Котовского - героя Гражданской войны. Памятник был установлен в сквере перед Домом детского творчества в 1981 году, чтобы отметить столетний юбилей комбрига.

В Тамбовской области открыли музей Российского военно-исторического общества 0 В Тамбове было проведено торжественное открытие первой в России музейной экспозиции, посвященной Российскому военно-историческому обществу (РВИО). Музей расположен на базе музейно-выставочного центра Тамбовской области.

В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 По данным Тамбовского Центра Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, утром 7 и 8 мая на территории региона ожидаются заморозки, при которых температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. Прогнозируется возможное возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня на

Прохождение войск 9 мая можно будет увидеть только онлайн 0 В этом году, празднование Дня Победы на площади Ленина в Тамбове пройдет без зрителей. Вместо этого будет организована онлайн-трансляция, чтобы желающие могли увидеть прохождение войск Тамбовского гарнизона. Трансляция будет доступна на сайте Правительства Тамбовской области, а также в группе

Решается вопрос о возмещении ущерба из-за загрязнения пруда Репного в Уваровском районе 0 По информации, полученной от представителей межрегиональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина, прокуратура провела проверку по факту загрязнения пруда Репный в Уваровском районе в результате попадания нечистот в водоем вместе с талыми водами.

Тамбовским дачникам напомнили про вывоз мусора 0 С началом активного дачного сезона вновь актуальным становится вопрос вывоза мусора с территории СНТ. Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО "Тамбовская сетевая компания" напоминает жителям региона, и особенно дачникам, о необходимости заключения договора на вывоз ТКО с

Обновят триптих «Стена Памяти» в Тамбове 0 В парке 40-летия Победы в городе Тамбове скоро обновят триптих «Стена Памяти». Этот мемориал был установлен в 2015 году и состоит из трех частей: «Милосердие», «Зоя» и «Хлеб — фронту». Он содержит 17 тысяч фотографий, включая снимки из семейных архивов тамбовчан, школьных и краеведческих музеев, и

Власти подтвердили массовую вырубку в Пригородном лесу 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров направил обращение в администрацию города Тамбова, выразив свою озабоченность по поводу массовой вырубки леса в Пригородном лесу в районе гостиницы «Амакс».

Общественность контролирует процесс ремонта школ в области 0 По указанию главы региона, Максима Егорова, были созданы группы общественных рабочих, состоящих из жителей территорий, депутатов всех уровней, родителей и педагогов, которые осуществляют мониторинг качества и сроков выполнения работ. По данным Министерства образования и науки области, работы на