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Районы в Тамбовской области преобразуют в округа
Вчера, 19:21
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Максим Егоров принял участие в 27-ом внеочередном заседании депутатов областной Думы, где главной темой обсуждения стало преобразование 23 муниципальных районов Тамбовской области в муниципальные округа. Эта инициатива была выдвинута представительными органами районов.
Предварительно в каждом поселении и районе провели публичные слушания. Затем представительные органы муниципальных районов разработали проекты законов Тамбовской области о преобразовании муниципальных образований, которые были направлены в Тамбовскую областную Думу. Сегодня региональные депутаты приняли законы в двух чтениях.
Когда законы вступят в силу, будут созданы органы местного самоуправления муниципальных округов. Структура администрации муниципального округа будет включать территориальные управления (отделы), которым будут закреплены функции местной администрации на территориях поселений, утративших статус муниципальных образований.
Муниципальные округа будут иметь единый механизм управления с четкой вертикалью власти, который будет включать одного главу, один представительный орган и одну администрацию. Такие изменения, по мнению властей, позволят сократить количество чиновников и повысить эффективность работы местной администрации. Высвободившиеся средства будут направлены на решение социально
значимых проблем.
Фото: Алексей Бучнев
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