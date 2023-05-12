Тамбовская птицефабрика грозит банкротством торговому дому из Марий Эл 0 ОАО «Токаревская птицефабрика», являющаяся частью ГАПа «Ресурс» Виктора Наурузова, намеревается подать иск о банкротстве в отношении московской компании ООО Торговый дом «Марийский». Споров между этими компаниями ранее не было, - сообщает «Абирег».

На поездку на космодром «Байконур» потратят 2,4 млн бюджетных рублей 0 В конце мая Тамбовская делегация отправится в официальный визит на Байконур, космодром, расположенный в Казахстане. В состав делегации входят 13 человек, включая двух руководителей и 11 представителей молодежи, а на организацию поездки выделено почти 2,4 миллиона рублей из бюджета Тамбовской

Начинает работу пригородный поезд № 6645 сообщением Умёт-Тамбов-1 0 С 15 мая введётся в эксплуатацию новый пригородный поезд № 6645, который будет курсировать между Умётом и Тамбовом-1. Поезд будет следовать в областной центр в утреннее время, что особенно удобно для студентов вузов и колледжей, которые живут в Умёте.

Определены победители олимпиады «Умницы и умники» 0 Завершились соревнования XI региональной олимпиады «Умницы и умники» (6+) в Державинском. Состязание включало несколько этапов. На первом туре 70 школьников представили постерные презентации перед экспертами. На полуфинальном этапе игроки проявили свои знания в интеллектуальных состязаниях на

Социальный фонд перечислил будущим мамам почти 96 миллионов рублей 0 В начале 2023 года, офис Социального фонда России в Тамбовской области перечислил почти 96 миллионов рублей будущим матерям.

Градозащитники обсудили проблемы сохранения истории Тамбова 0 На круглом столе «387 лет назад…», посвященном историческим проблемам города Тамбова, который состоялся 13 мая, градозащитники, общественники и историки обсудили проблемы сохранения истории Тамбова.

Муниципалитеты получат на поддержку инициативных проектов граждан почти 130 млн рублей 0 В текущем году муниципалитеты Тамбовской области получат поддержку в размере 129,8 миллиона рублей из областного бюджета для реализации инициативных проектов граждан. Субсидии будут выделены в рамках программы "Формирование современной городской среды". Проект постановления правительства о

В Пичаевском районе отремонтируют службу занятости населения 0 Одна из 17 регионов России, Тамбовская область, включена в список пилотных регионов федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". С начала 2023 года началось обновление центров занятости в этом регионе. Федеральный бюджет выделил на реализацию проекта более 187 миллионов

Сотрудники техникума обвиняют в краже более 2 миллионов рублей у сирот 0 Двое бывших работников техникума из региона станут подсудимыми по обвинению в краже и мошенничестве. Они являются бывшим социальным педагогом и мастером производственного обучения.

В школы Тамбова поступает новое оборудование 0 В городской округ Тамбов поступает новое оборудование для обучения детей в программам дополнительного образования. Семь школ пройдут конкурсный отбор на создание мест дополнительного образования, который осуществляется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области 0 Один из важных этапов реформы местного самоуправления в Тамбовской области завершился. Облдума приняла закон, который предусматривает преобразование районов в муниципальные округа. В результате изменений останется только одна администрация с единственным главой, который будет назначен губернатором,

Подрядчика будут судить за хищение 1,2 млн бюджетных рублей 0 По информации, предоставленной региональной прокуратурой, генеральный директор подрядной организации будет представлен перед судом в Тамбовской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, которое он, предположительно, совершил с использованием своего служебного положения. В

В Тамбове стартовал фестиваль имени Рыбакова 0 В Тамбовском драмтеатре состоялось торжественное открытие 16-го Рыбаковского фестиваля (12+), где двери театра были открыты, зал был заполнен, а занавес был поднят. В этом году фестиваль, который продлится с 11 по 19 мая, будет посвящен 200-летию великого русского драматурга Александра Островского.

Бывший врио главы Тамбова осужден на 4 года колонии 0 Бывший первый замглавы администрации города Тамбова, Дмитрий Алёхин, был объявлен виновным в получении взяток через посредника, в том числе в крупных суммах. Судом было установлено, что осенью 2018 года, во время Покровской ярмарки, он многократно получал от коммерческих организаций взятки в

Россельхозбанк представил экосистему «Свое» на I Форуме сельской молодежи 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в I Форуме сельской молодежи «Село. Территория развития», организованным при поддержке министерства сельского хозяйства Тамбовской области, министерства туризма и молодежной политики Тамбовской области и АККОР России.

В Тамбовской области возобновили полёты санавиации 0 В Тамбовской области возобновлены полёты санитарной авиации, что позволяет снова срочно эвакуировать пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, на медицинских вертолётах в Тамбов.

В микрорайоне «Майский» началось строительство дорог 0 Строительство дорог в микрорайоне "Майский" в Тамбове уже началось. Ранее, в этом районе были выделены земельные участки для многодетных семей. По программе "Стимул" национального проекта "Жильё и городская среда" здесь планируется построить более 6,3 километров дорог к 2023 году. В соответствии с

В фонд «Развитие Тамбовщины» поступило 276 миллионов рублей 0 Жители Тамбовской области продолжают поддерживать военных через благотворительный фонд "Развитие Тамбовщины", созданный представителями бизнес-сообщества региона.

Подвиг любви к Родине — урок жизни от 99-летнего ветерана Василия Дергачёва 0 Ветеранов Великой Отечественной войны в живых в Тамбове осталось уже совсем немного. Одному из них в этом году исполнится 99 лет. «Наша цель дожить до ста», — шутит дочь ветерана Лидия Васильевна.

Почти 400 человек обратились за помощью после укусов клещей 0 Данные управления Роспотребнадзора по Тамбовской области показывают, что к 8 мая текущего года 387 человек, включая 142 ребенка, обратились в медицинские учреждения с укусами клещей, что на 90 человек больше, чем в том же периоде прошлого года.