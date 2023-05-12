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Социальный фонд перечислил будущим мамам почти 96 миллионов рублей

Сегодня, 09:02
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Социальный фонд перечислил будущим мамам почти 96 миллионов рублейВ начале 2023 года, офис Социального фонда России в Тамбовской области перечислил почти 96 миллионов рублей будущим матерям.

Пособие предоставляется женщинам, работающим по трудовому договору, и рассчитывается за весь период отпуска по уходу за ребенком, который может продолжаться от 140 до 194 дней. Кроме того, пособие также предоставляется при усыновлении детей в возрасте до трех месяцев.

На данный момент, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 16 242 рубля.
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