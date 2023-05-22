Обновлен перечень мест, где нельзя находиться несовершеннолетним 0 Жителям Тамбова в возрасте до совершения 18 лет запрещается пребывать в определенных местах, которые могут негативно сказаться на их здоровье, физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и моральном развитии.

Cуд обязал администрацию привести автомобильную дорогу в надлежащее эксплуатационное состояние 0 Прокуратура Мучкапского района провела проверку по жалобе местных жителей, обратившихся на личный прием к заместителю прокурора области Сергею Долгих, о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги на ул. Рабочая в р.п. Мучкапский.

Росприроднадзор требует с ОАО «Токаревская птицефабрика» возместить ущерб за загрязнение пруда 0 Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора подало иск в суд против ОАО "Токаревская птицефабрика" (входит в ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова), требуя возмещения значительного ущерба, вызванного загрязнением пруда, - сообщает «Абирег».

Российский Союз ветеранов Афганистана провел встречу со студентами 0 Военно – патриотическая работа с молодежью была и остается приоритетным направлением в деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Мы регулярно проводим встречи с ветеранами и очень надеемся, что их

В ДТП в Сосновском районе разбился мужчина 0 На автотрассе в Сосновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Chevrolet Niva" потерял контроль над транспортным средством и совершил съезд с дороги в кювет.

Помощникам депутатам облдумы хотят повысить зарплату на 8,6 тыс. рублей 0 В Тамбовской областной Думе рассмотрят предложенное изменение в законе о статусе депутатов Тамбовской областной Думы, касающееся системы оплаты труда помощников народных избранников. Законопроект был представлен комитетом по законодательству Тамбовской областной Думы с целью оптимизации этой

В Тамбове из аварийного жилья расселят 180 человек 0 В Тамбове успешно завершается пятый этап реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". В ходе этого этапа было приобретено 14 из запланированных 82 квартир.

Правительство Тамбовской области хочет взять в долг 2,3 млрд рублей 0 В Единой информационной системе "Закупки" появилось два новых уведомления о поиске организации, которая будет предоставлять кредитные услуги региону. Минфин Тамбовской области выступает в роли заказчика. Предложения о цене контракта будут приниматься до 24 мая, а результаты электронных аукционов

Власти намерены восстановить объект культурного наследия по ул. Базарная, 136 0 Планируется реставрация дома, который является памятником культурного наследия регионального значения, в городе Тамбове. Этот дом расположен по ул. Базарная/Куйбышева, д. 136/76.

С Полынковского кладбища похитили несколько десятков памятников 0 В дежурной части Управления внутренних дел по городу Тамбову, отдела полиции №2, поступило заявление от жителя Тамбова. Пострадавший сообщил, что памятник был похищен с места захоронения его родственника.

«Квадра» купила имущество МУП «ТИС» в три раза ниже первоначальной цены 0 "Компания-генератор "Квадра" приобрела на аукционе часть активов МУП "Тамбовинвестсервис". За сумму в 25 миллионов рублей были приобретены 108 единиц тепловых сетей, нежилое помещение площадью 127,5 квадратных метров и 4 теплообменника. Таким образом, начальная цена имущества организации-банкрота

В Тамбовской области прошел фестиваль «Мичуринские яблони в цвету» 0 В селе Новое Тарбеево Тамбовской области, состоялся яркий фестиваль под названием «Мичуринские яблони в цвету». Участников этого события тепло встретили на площадке Центра развития садоводства, названной в честь профессора Виктора Муханина.

Птицефабрика в Токаревском районе оштрафовали на 150 тысяч за невыполнение предписания Россельхознадзора 0 По информации, предоставленной Межрегиональной экологической организацией имени И. Мичурина, Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о наложении штрафа в размере 150 тысяч рублей на ОАО "Токаревская птицефабрика" в соответствии со статьей 19.5 Кодекса об административных правонарушениях

Участие в выставке ПМЭФ-2023 Тамбовской области обойдется в 34 млн рублей 0 В этом году стоимость участия Тамбовской области в выставке, которая состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), будет составлять почти 34 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Контракт между региональным министерством

Мусороперегрузочную станцию оборудуют в Сатинке до конца месяца 0 В Тамбовской области начали оборудовать мусороперегрузочные станции, первая уже скоро будет приведена в соответствие с нормами в Сатинке Сампурского района. Всего в регионе таких площадок должно быть 14, их места должны определить муниципалитеты.

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону 0 Местные жители, которые несколько лет назад боролись с намерениями построить автосервис прямо под их окнами, возмущены новыми попытками освоить этот участок. Члены Совета дома № 131 на улице Чичканова (известного как "Пентагон"), сообщили, что были приглашены на заседание Градостроительного совета,

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России 0 В минувшие выходные делегация Тамбовской области посетила музейный комплекс «Патриот» и Главный Храм Вооружённых Сил России, Собор Воскресения Христова в г. Москва. От Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

В Тамбове утонул мужчина 0 Вечером 18 мая тело мужчины было извлечено из водоема Ендово в Тамбове водолазами. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, на теле погибшего не было обнаружено следов преступной деятельности. Местные жители, отдыхавшие

В Тамбове возобновят работы по ремонту теплосетей 0 В ближайшие дни на улице Куйбышева в Тамбове начнется реконструкция участка распределительной тепловой сети. Компания "Квадра" возьмется за работы, которые включают замену около 300 метров трубопровода.

Главам муниципалитетов запретили покидать область без согласия губернатора 0 Главам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области внесены изменения в отношении выезда за пределы региона без предварительного согласования с главой Тамбовской области. Данные изменения были внесены в постановление "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября