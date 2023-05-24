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В Тамбове отметят День славянской письменности и культуры
28 мая в городском парке культуры и отдыха Тамбова будет отмечен День славянской письменности и культуры с разнообразной программой под названием "Славянский мир — исконные традиции". Посетителям будут предложены увлекательные мероприятия, включая концерт и этнические игровые станции (0+).
С 10:00 до 19:00 на главной сцене состоится концертно-познавательная программа, предназначенная для широкой аудитории. С 10:00 до 16:00 будут работать разнообразные этнические игровые станции и площадки с различными направлениями. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению хлебобулочных изделий по старославянским рецептам, попробовать свои силы в кузнечном и гончарном искусствах и многое другое. Также будут доступны площадки исторической реконструкции.
Организацией праздника занимается дирекция парка, а также возможно присоединение различных общественных объединений.
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28 мая в городском парке культуры и отдыха Тамбова будет отмечен День славянской письменности и культуры с разнообразной программой под названием "Славянский мир — исконные традиции". Посетителям будут предложены увлекательные мероприятия, включая концерт и этнические игровые станции (0+).
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