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В Бондарях прошёл праздник музыки Петра Чайковского
Вчера, 09:44
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В селе Бондари был отмечен пятый юбилейный праздник, посвященный великому композитору Петру Чайковскому. Мероприятие охватило различные сферы и было насыщено интересными моментами. В районном краеведческом музее были открыты новые выставки, а на центральной площади прошла увлекательная концертная программа. Также были возложены цветы у будущего памятника Петру Чайковскому, что стало особым символическим жестом. Обо всем этом сообщили на официальном сайте газеты «Народная трибуна».
Начался праздник классической музыки с экскурсии по историко-краеведческому музею Бондарского района. В этом музее торжественно открыли новую обширную экспозицию, которая была подготовлена Российским военно-историческим обществом. Выставка «Царский ковчег» посвящена столетию мученической кончины семьи Романовых.
Кроме того, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, Александр Воробьев, присутствовавший на открытии выставки, передал музею ценную военно-историческую литературу.
На центральной площади села также была открыта фотовыставка, представленная монетами Банка России, и получившая название «Магия театра». На старинных монетах были изображены сцены из всемирно известных русских балетных постановок, включая произведения Чайковского, такие как «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».
Праздник посетили высокопоставленные гости, в том числе заместитель министра культуры Тамбовской области Вера Дубок и глава Бондарского района Игорь Захаров.
Фото: Ольга Кузнецова
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