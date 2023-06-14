|
В Тамбовской области намерены развивать беспилотные авиационные системы
Сегодня, 09:38
Комментариев: 0
Версия для печати
На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о партнерстве между Правительством Тамбовской области и Правительством Москвы в области развития беспилотных авиационных систем (БАС). Документ был подписан Главой Тамбовской области Максимом Егоровым и Мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество для развития региональной сети летно-испытательной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в России. Стороны согласовали проведение летных испытаний на аэродромах в Тамбовской области и Москве.
Методическое обеспечение мероприятий по развитию летно-испытательной инфраструктуры и оказание помощи в организации учебных мероприятий для подготовки операторов беспилотных авиационных систем будет осуществляться АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем".
Все мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями, установленными законодательными актами в области ограниченного распространения информации.
Летные испытания будут организованы и проведены на базах региональных аэродромов и в индустриальном парке "Руднево" в Москве, где создается Федеральный центр беспилотных авиационных систем на площади более 100 гектаров, включающий особую зону для свободных полетов. Здесь будут объединены ведущие российские разработчики и производители БПЛА, а также цифровых геоинформационных платформ.
Разработанные беспилотные летательные аппараты будут использоваться для обнаружения самовольных строительных объектов, выявления незаконного использования земли, контроля за процессом строительства и других целей.
Москва уже заключила соглашения о сотрудничестве с Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областями и Башкирией.
Фото: Агентство «Москва»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.