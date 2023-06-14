Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области договорились о стратегическом партнерстве 0 В рамках Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на помощь в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укрепления его экономического, аграрного и

Один тамбовский выпускник сдал ЕГЭ по математике на 100 балов 0 В Тамбовской области стали доступны результаты экзамена ЕГЭ по математике. Один из выпускников смог получить идеальный результат — 100 баллов на профильном уровне.

В Тамбове планируют развивать уличную торговлю 0 В Тамбове ведутся активные дискуссии об уличной торговле. Многие люди полагают, что наличие торговых площадок в непосредственной близости от домов является удобным. Однако другие жители жалуются на большое количество мусора, оставленного после работы этих торговых точек. В результате, территории

За 50 млн рублей ОАО «Токаревская птицефабрика» продает Инжавинский санаторий 0 На этой неделе, на платформе «Авито» появилось объявление о продаже активов ОАО «Токаревская птицефабрика», включая ранее функционировавший Инжавинский санаторий, по цене 50 миллионов рублей.

В Тамбовской области намерены развивать беспилотные авиационные системы 0 На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о партнерстве между Правительством Тамбовской области и Правительством Москвы в области развития беспилотных авиационных систем (БАС). Документ был подписан Главой Тамбовской области Максимом Егоровым и Мэром Москвы

Администрация Котовска должна вернуть более 100 млн в Фонд ЖКХ 0 Согласно информации, полученной с площадки "Электронное правосудие", Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения Арбитражного суда г. Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда в споре между администрацией Котовска и ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". Согласно решению, более 111

У скандальной управляющей компании «Новый век» отозвана лицензия на управление МКД 0 Лицензия на предоставление услуг по управлению многоквартирными домами для ООО Управляющая компания "Новый век" была аннулирована. Эта информация отражена в Едином государственном реестре юридических лиц.

Пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства 0 Во втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет в Тамбовской области, крупные работодатели региона представят более 2 тысяч вакансий.

Тамбовская область планирует сотрудничество с Калининградской 0 В ходе первого дня Петербургского международного экономического форума лидеры Калининградской и Тамбовской областей достигли соглашения о развитии взаимовыгодного сотрудничества между регионами в областях торгово-экономического, научно-технического, промышленного и сельскохозяйственного секторов. В

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда 0 Наталия Бурашникова, заместитель председателя Тамбовского областного суда, была назначена председателем суда на шестилетний срок полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Она заменила Евгения Соседова, который почётно покинул должность 18 апреля.

Россельхозбанк и Росконгресс во второй раз объединят представителей винодельческой отрасли на ПМЭФ 0 На площадке Петербургского международного экономического форума пройдет тематическая площадка «ВиноГрад», посвященная виноградарству и виноделию, организованная в рамках соглашения о сотрудничестве Россельхозбанка и Фонда Росконгресс. Активность объединит производителей вина, регуляторов рынка,

Пригород Тамбова заливает канализационными нечистотами 0 Жители Геологического переулка в деревне Красненькой Тамбовского района испытывают серьезные неудобства из-за переполненных канализационных колодцев, из которых нечистоты начали выливаться на улицы. Несмотря на несколько дней продолжающиеся проблемы, звонки местных жителей в аварийную службу

В Тамбовской области в три раза снизилось количество проверок бизнеса 0 В Тамбовской области значительно сократилось административное давление на бизнес. Количество проверок, проведенных исполнительными органами власти региона в прошлом году, сократилось почти втрое по сравнению с 2019 годом.

Мосты на Рассказовском шоссе находятся в предаварийном состоянии 0 По информации, полученной от городской администрации в ответ на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, состояние трех мостов на Рассказовском шоссе в городе Тамбове оценивается как предаварийное. Данный вывод был сделан на основе проведенной диагностики в 2020 году.

В Тамбове прошли праздничные мероприятия 0 В честь Дня России и Дня города в Тамбове прошли праздничные мероприятия, которые привлекли множество гостей. Одним из ярких событий стало открытие выставки ретроавтомобилей в Олимпийском парке. На этой выставке было представлено множество моделей автомобилей, начиная от советских "Волг" и

Под Тамбовом водитель легковушки столкнулся с автобусом 0 В результате столкновения, произошедшего в деревне Красненькая на улице Совхозной под Тамбовом, легковой автомобиль "Форд Фокус" и автобус "ЛИАЗ" попали в аварию.

Опрос: Тамбов стал последним по уровню жизни среди облцентров Черноземья 0 Согласно результатам опроса, проведенного на сайте "Абирега", Тамбов стал городом с самым низким уровнем жизни среди облцентров черноземных регионов. В ходе опроса читателям предлагалось выбрать город с самым высоким уровнем жизни.

Максим Егоров поздравил жителей области с Днем России 0 Сегодня мы отмечаем День России. В связи с этим событием, глава Тамбовской области Максим Егоров, обратился к местным жителям с поздравительной речью. В которой говорится, что 12 июня 1990 года стал важной датой, когда была принята Декларация о государственном суверенитете нашей страны. Это стало

Жители Тамбова жалуются на перебои с водой 0 Жители северной части города Тамбов выражают недовольство проблемами с водоснабжением. Жалобы на отсутствие холодной воды в домах по улице Мичуринской появились в комментариях на личной странице Максима Косенкова, а также в официальной группе городской администрации.

С 13 июня перекроют второй участок улицы Куйбышева 0 На улице Куйбышева продолжаются работы по ремонту. Со дня 13 июня будет перекрыта вторая часть улицы от улицы Советской до дома № 13/2 по Куйбышева, и проезд будет запрещен. Продолжительность ремонтных работ теплосетей составит около двух месяцев, и планируется завершить их до 20 августа.