Один тамбовский выпускник сдал ЕГЭ по математике на 100 балов Комментариев: 0



ЕГЭ по математике является обязательным экзаменом, и те, кто планирует поступление в вуз, сдают его на профильном уровне, в то время как остальные сдают базовый уровень.



Всего 1546 человек сдали экзамен по математике для поступления в вузы. Более 93% из них преодолели минимальный порог. Среди них было 126 человек, которые набрали от 80 до 99 баллов. Однако выдающимся результатом можно считать достижение Артёма Телелюхина, выпускника Лицея № 14 имени заслуженного учителя Российской Федерации Алексея Кузьмина, который получил максимальные 100 баллов.



Напомним, что Артём Телелюхин уже имеет немало достижений в сфере информатики. Он является призёром Всероссийской олимпиады школьников по информатике, а также завоевал призовое место на Московской олимпиаде школьников по информатике и Индивидуальной олимпиаде школьников по информатике и программированию.



1883 человека выбрали базовую версию экзамена. В этом варианте экзамена используются привычные оценки, а не баллы. Среди этих участников более 40% продемонстрировали отличные знания предмета, почти 44% получили оценку "четыре", а удовлетворительные результаты показали 15% сдающих.



Всего в Тамбовской области было 19 стобалльников, которые достигли высшего результата по пяти экзаменам.



Фото: Министерство образования и науки Тамбовской области В Тамбовской области стали доступны результаты экзамена ЕГЭ по математике. Один из выпускников смог получить идеальный результат — 100 баллов на профильном уровне.ЕГЭ по математике является обязательным экзаменом, и те, кто планирует поступление в вуз, сдают его на профильном уровне, в то время как остальные сдают базовый уровень.Всего 1546 человек сдали экзамен по математике для поступления в вузы. Более 93% из них преодолели минимальный порог. Среди них было 126 человек, которые набрали от 80 до 99 баллов. Однако выдающимся результатом можно считать достижение Артёма Телелюхина, выпускника Лицея № 14 имени заслуженного учителя Российской Федерации Алексея Кузьмина, который получил максимальные 100 баллов.Напомним, что Артём Телелюхин уже имеет немало достижений в сфере информатики. Он является призёром Всероссийской олимпиады школьников по информатике, а также завоевал призовое место на Московской олимпиаде школьников по информатике и Индивидуальной олимпиаде школьников по информатике и программированию.1883 человека выбрали базовую версию экзамена. В этом варианте экзамена используются привычные оценки, а не баллы. Среди этих участников более 40% продемонстрировали отличные знания предмета, почти 44% получили оценку "четыре", а удовлетворительные результаты показали 15% сдающих.Всего в Тамбовской области было 19 стобалльников, которые достигли высшего результата по пяти экзаменам.Фото: Министерство образования и науки Тамбовской области



