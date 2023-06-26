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Тамбовская область вошла в топ-10 по кассовому исполнению нацпроектов
Сегодня, 09:30
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В течение первых пяти месяцев текущего года Тамбовская область достигла высоких позиций в рейтинге российских регионов по выполнению национальных проектов и других государственных программ. За этот период консолидированный бюджет региона, основанный на налоговых и неналоговых поступлениях, составил около 20 миллиардов рублей, превысив уровень аналогичного периода предыдущего года на 8,4%. Эти данные были озвучены на оперативном совещании, проведенном главой Тамбовской области, Максимом Егоровым.
Отмечается увеличение доходов от основных налогов, которые являются важными источниками для бюджета. В частности, речь идет о налогах на прибыль организаций, доходы физических лиц и имущество. Рост доходов и расходов также отражается в выполнении основных показателей консолидированного бюджета.
Региональные власти также строго следуют Указу Президента Российской Федерации о повышении заработных плат работников бюджетной сферы. Это привело к увеличению средней зарплаты на 8,9% в прошлом году, достигнув отметки в 31 308 рублей. Кроме того, средняя зарплата педагогов выросла до 32 744 рублей, работников культуры - до 32 209 рублей, а медицинских работников - до 64 280 рублей.
Глава региона активно осуществляет контроль за прогрессом реализации мероприятий национальных проектов в области и ежедневно следит за их ходом.
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