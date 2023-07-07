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В Тамбовской области ожидается нестабильная погода
Сегодня, 09:16
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Жаркая погода с температурой в 30 градусов уступит место дождям и грозам.
Жители Тамбова еще не успели найти ближайшие водоемы, чтобы укрыться от знойного зноя, как мощный атлантический циклон приближается к центральной части России.
Прогностическая карта Центрального Федерального Округа предупреждает местных жителей о возможных сильных грозах, а детальный прогноз заставляет волноваться о непрерывных ливнях.
9 июля минимальная температура будет составлять +16 градусов, достигнув этого значения ровно в полночь. В течение дня температура воздуха повысится до 25 градусов, примерно между 14 и 15 часами дня. Однако синоптики прогнозируют продолжительные дожди на протяжении всего дня. Ветер изменит свое направление на север и будет дуть со скоростью до 6 м/с, с порывами до 12 м/с.
В понедельник, 10 июля, ожидается продолжение дождей. Минимальная температура составит +15 градусов (в 4-5 утра), а днем ожидается лишь 22 градуса или даже меньше. Скорость ветра усилится до 4-10 м/с. Соответственно, погода будет облачной.
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