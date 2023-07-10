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До конца года расчистят 1,8 километра русла Цны
В Тамбовской области активно реализуется региональный проект, включенный в национальный проект "Экология", который посвящен сохранению уникальных водных объектов. В рамках этой инициативы в настоящее время осуществляются работы по расчистке нескольких рек региона.
Одной из текущих задач является освобождение реки Цны от древесно-кустарниковой растительности, создание карт намыва и организация технологических площадок для погрузки и разгрузки. Планируется очистить около 1,8 километра русла Цны к концу текущего года, а к ноябрю 2025 года - более 8,5 километра водоема.
Кроме того, в этом году специалисты также проведут работы по очистке участка реки Мошляйки, протяженностью 829 метров, который находится в районе села Тулиновка. В настоящее время ведутся предварительные подготовительные работы на этой реке.
Фото: tambov.gov.ru
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В Тамбовской области активно реализуется региональный проект, включенный в национальный проект "Экология", который посвящен сохранению уникальных водных объектов. В рамках этой инициативы в настоящее время осуществляются работы по расчистке нескольких рек региона.
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