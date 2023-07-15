|
|
В Тамбовской области откроют Всероссийскую детскую академию искусств
Глава Тамбовской области, Максим Егоров, объявил о предстоящем открытии Всероссийской детской академии искусств в регионе. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что основной целью академии будет сохранение и развитие русской культуры. Несмотря на попытки отдельных стран "отменить" русскую культуру, интерес к ней, как отметил Максим Егоров, остаётся высоким во всём мире.
Планируется, что академия будет базироваться на школе искусств в музее-заповеднике "Ивановка". Это достижение, которое стало результатом сотрудничества правительства региона с ведущими музыкальными вузами страны.
16 июля, в последний день фестиваля "Весь Рахманинов", было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию детской академии с Московской государственной консерваторией имени Чайковского, Российской академией музыки имени Гнесиных, Российским государственным художественно-промышленным университетом имени Строганова и Саратовской государственной консерваторией имени Собинова.
Фото: t.me/egorovmb
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Глава Тамбовской области, Максим Егоров, объявил о предстоящем открытии Всероссийской детской академии искусств в регионе. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что основной целью академии будет сохранение и развитие русской культуры. Несмотря на попытки отдельных стран "отменить" русскую
По информации Роспотребнадзора в Красносвободненской санаторной школе-интернате был зафиксирован случай вспышки ветрянки, в результате чего заболели воспитанники этого учреждения. В марте были проведены противоэпидемические мероприятия.
15 июля в Тамбовской области прошел фестиваль ремесленного сыра, который привлекает множество посетителей. Посетители события имеют возможность не только попробовать различные виды сыра, созданные местными сыроварами, но и приобрести их продукцию. Кроме того, фестиваль предлагает разнообразную
14 июля прошло внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где глава администрации города Тамбова М.Ю. Косенков, представил свой отчет о проделанной работе в 2022 году.
Жители, проживающие в многоквартирных домах на улице Подвойского в Тамбове, выражают свое недовольство продолжительными работы по реконструкции коллектора, которые приносят им значительные неудобства. Постоянный шум оборудования, грязь и неприятный запах канализации стали неотъемлемой частью их
В Пригородном лесу, на границе города Тамбова и Тамбовского района в районе зоны отдыха «Горка», продолжается строительство, которое, по словам местных жителей, осуществляется на землях, предназначенных для отдыха и рекреации.
Жители деревни Малиновка расположенной в микрорайоне "Сердце Малиновки" Тамбовского округа, обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову, чтобы пожаловаться на проблему свалок строительного мусора, которые появились на дороге, ведущей к деревне Селезни.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства области, жалобы жителей Притамбовья на вырубку сосен около Котовского водохранилища на реке Лесной Тамбова не связана со строительством базы отдыха.
14 июля в Тамбове на площади Ленина состоялся первый концерт фестиваля «Весь Рахманинов» (12+), посвященного 150-летию выдающегося композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Это является главным событием в рамках празднования юбилея композитора.
Сегодня утром, около 9:00, произошло дорожное происшествие на территории Мичуринского района Тамбовской области. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального УГИБДД, на участке дороги Р-22 «Каспий» на 382-м километре произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai
В научном городе был установлен бюст Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза. Об этом сообщает газета "Мичуринская правда".
Вечером 13 июля на улице Пролетарской в Тамбове произошло столкновение автомобиля скорой помощи и иномарки. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, 50-летний мужчина, двигался по встречной полосе с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Однако, не убедившись в обеспечении
В городе Тамбов была создана новая средняя общеобразовательная школа под номером 17. Это решение было официально утверждено главой администрации Максимом Косенковым. Школа будет размещена в здании по адресу улица Защитной, 1а, которое в настоящее время является вторым корпусом 24-й школы. Второй
Советник юстиции Александр Сергеевич Алленых был назначен прокурором города Моршанска на срок пяти лет по приказу Генерального прокурора РФ.
АО "ТСК" подводит итоги первого полугодия работы по сбору вторсырья в желтые контейнеры. За прошедшие шесть месяцев 2023 года было собрано 171 тонна вторичного сырья, включая 136 тонн пластика, 19 тонн стекла, 14 тонн картона и 2 тонны металла.
По последней информации от Министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регион готовится к началу уборки озимой пшеницы. В ближайшее время фермеры из южных муниципальных округов приступят к сбору урожая.
Пресс-служба Тамбовской области сообщила, что в первом полугодии 2023 года было введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% превышает результаты аналогичного периода в 2022 году.
Предприятия ГАП "Ресурс", включающей несколько филиалов ОАО "Токарёвская птицефабрика", ожидают проверки контролирующих органов не только на территории Тамбовской области, но и в других регионах, где агрохолдинг имеет аналогичные производственные площадки. По информации межрегиональной
В соответствии с официальным сообщением администрации Тамбова, до конца текущего года планируется провести снос старых зданий, расположенных по адресу улица Советская/Кронштадтская, 78/10. Это решение было принято после того, как все жильцы были переселены.
В Тамбовской области в период с 2024 по 2025 годы будет проведен капитальный ремонт 20 зданий школ, общая сумма которого составит 1,7 млрд рублей. Данные о ходе выполнения программы в текущем году и планах на будущий период были обсуждены на заседании оперативного штаба по реализации нацпроектов,
В распоряжении бизнес-издания "Абирег" оказались результаты аудита финансово-хозяйственной и закупочной деятельности медицинских учреждений Тамбовской области за период с 2020 по 2022 годы. Проверка выявила множество нарушений.
|