В «Ивановке» прошел завершающий день фестиваля «Весь Рахманинов» 0 Третий и завершающий день фестиваля "Весь Рахманинов" проходил в музее-заповеднике "Ивановка" в Уваровском районе, где великий композитор С.В. Рахманинов когда-то жил и творил. В рамках этого мероприятия была представлена концепция развития Всероссийской детской музыкальной академии, которая

В Тамбовской области отремонтируют четыре школьных спортзала 0 В Тамбовской области в настоящее время проводятся ремонтные работы в четырех школьных спортзалах. Для этой цели было выделено общая сумма в размере 12,7 млн рублей. Один из спортзалов, находящийся в школе №1 в поселке Токаревка, уже почти завершил ремонтные работы, включая покраску. Дети из

В Тамбовской области откроют Всероссийскую детскую академию искусств 0 Глава Тамбовской области, Максим Егоров, объявил о предстоящем открытии Всероссийской детской академии искусств в регионе. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что основной целью академии будет сохранение и развитие русской культуры. Несмотря на попытки отдельных стран "отменить" русскую

В Тамбовской области отмечен рост заболеваемости ветряной оспой 0 По информации Роспотребнадзора в Красносвободненской санаторной школе-интернате был зафиксирован случай вспышки ветрянки, в результате чего заболели воспитанники этого учреждения. В марте были проведены противоэпидемические мероприятия.

В Тамбовском округе прошел фестиваль ремесленного сыра 0 15 июля в Тамбовской области прошел фестиваль ремесленного сыра, который привлекает множество посетителей. Посетители события имеют возможность не только попробовать различные виды сыра, созданные местными сыроварами, но и приобрести их продукцию. Кроме того, фестиваль предлагает разнообразную

Депутаты от КПРФ не поддержали утверждение отчёта главы администрации Тамбова за 2022 год 0 14 июля прошло внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где глава администрации города Тамбова М.Ю. Косенков, представил свой отчет о проделанной работе в 2022 году.

Затянувшийся ремонт коллектора на ул. Подвойского доставляет неудобства местным жителям 0 Жители, проживающие в многоквартирных домах на улице Подвойского в Тамбове, выражают свое недовольство продолжительными работы по реконструкции коллектора, которые приносят им значительные неудобства. Постоянный шум оборудования, грязь и неприятный запах канализации стали неотъемлемой частью их

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу 0 В Пригородном лесу, на границе города Тамбова и Тамбовского района в районе зоны отдыха «Горка», продолжается строительство, которое, по словам местных жителей, осуществляется на землях, предназначенных для отдыха и рекреации.

Жители Притамбовья бьют тревогу по факту отсыпки дорог мусором 0 Жители деревни Малиновка расположенной в микрорайоне "Сердце Малиновки" Тамбовского округа, обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову, чтобы пожаловаться на проблему свалок строительного мусора, которые появились на дороге, ведущей к деревне Селезни.

Жители Котовска пожаловались на вырубку леса 0 Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства области, жалобы жителей Притамбовья на вырубку сосен около Котовского водохранилища на реке Лесной Тамбова не связана со строительством базы отдыха.

В Тамбовской области стартовал фестиваль «Весь Рахманинов» 0 14 июля в Тамбове на площади Ленина состоялся первый концерт фестиваля «Весь Рахманинов» (12+), посвященного 150-летию выдающегося композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Это является главным событием в рамках празднования юбилея композитора.

В Мичуринском районе в ДТП погибло два человека 0 Сегодня утром, около 9:00, произошло дорожное происшествие на территории Мичуринского района Тамбовской области. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального УГИБДД, на участке дороги Р-22 «Каспий» на 382-м километре произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai

В Мичуринске установили бюст Зои Космодемьянской 0 В научном городе был установлен бюст Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза. Об этом сообщает газета "Мичуринская правда".

В Тамбове машина скорой стала участником ДТП 0 Вечером 13 июля на улице Пролетарской в Тамбове произошло столкновение автомобиля скорой помощи и иномарки. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, 50-летний мужчина, двигался по встречной полосе с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Однако, не убедившись в обеспечении

В Тамбове возродили школу № 17 0 В городе Тамбов была создана новая средняя общеобразовательная школа под номером 17. Это решение было официально утверждено главой администрации Максимом Косенковым. Школа будет размещена в здании по адресу улица Защитной, 1а, которое в настоящее время является вторым корпусом 24-й школы. Второй

Назначен новый прокурор города Моршанска 0 Советник юстиции Александр Сергеевич Алленых был назначен прокурором города Моршанска на срок пяти лет по приказу Генерального прокурора РФ.

Вторсырье, собираемое в жёлтые контейнеры, находит вторую жизнь 0 АО "ТСК" подводит итоги первого полугодия работы по сбору вторсырья в желтые контейнеры. За прошедшие шесть месяцев 2023 года было собрано 171 тонна вторичного сырья, включая 136 тонн пластика, 19 тонн стекла, 14 тонн картона и 2 тонны металла.

Сельхозники готовятся к уборке урожая 0 По последней информации от Министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регион готовится к началу уборки озимой пшеницы. В ближайшее время фермеры из южных муниципальных округов приступят к сбору урожая.

В Тамбовской области введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья 0 Пресс-служба Тамбовской области сообщила, что в первом полугодии 2023 года было введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% превышает результаты аналогичного периода в 2022 году.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн держит на контроле ситуацию с безопасностью пищевой продукции 0 Предприятия ГАП "Ресурс", включающей несколько филиалов ОАО "Токарёвская птицефабрика", ожидают проверки контролирующих органов не только на территории Тамбовской области, но и в других регионах, где агрохолдинг имеет аналогичные производственные площадки. По информации межрегиональной