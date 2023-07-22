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В августе в Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж»
Сегодня, 11:40
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IV открытый летний фестиваль "Фруктовый вернисаж" (0+) пройдет в селе Дубовом 19 августа. Организаторы гастрономического мероприятия подготовили обновленную развлекательную и культурную программу.
На центральной площади села гостей будут встречать новые фотозоны, созданные из многометровых фигур из соломы. Одной из интересных новинок станет казачий двор, где посетители смогут погрузиться в быт и обычаи казаков. Аниматоры, одетые в костюмы барина и служанки, расскажут о жизни дворян.
Площадки фестиваля будут оборудованы стендами с туристическими маршрутами, ведущими по селам Петровского муниципального округа.
На главной сцене фестиваля выступят как местные творческие коллективы, так и артисты из различных уголков Тамбовщины и других областей. Также будут работать ремесленные, сувенирные и продовольственные ярмарки, а гости смогут посетить разнообразные мастер-классы. Для самых маленьких участников праздника будут организованы аниматоры и детские аттракционы. Семейные пары смогут поучаствовать в квесте, где главным призом за победу станет бытовая техника.
Традиционные дегустации ягодных пирогов и варенья также будут неотъемлемой частью фестиваля. А кульминацией праздника станет красочное дефиле, на котором каждый сельсовет представит маму с ребенком в оригинальных "фруктово-ягодных" нарядах.
Фото: Вера Малыгина («Сельские зори»)
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