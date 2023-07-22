Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Назначен новый прокурор города Моршанска

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда

В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины»

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами

» » В августе в Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж»

В августе в Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж»

Сегодня, 11:40
Комментариев: 0
Версия для печати
В августе в Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж» IV открытый летний фестиваль "Фруктовый вернисаж" (0+) пройдет в селе Дубовом 19 августа. Организаторы гастрономического мероприятия подготовили обновленную развлекательную и культурную программу.

На центральной площади села гостей будут встречать новые фотозоны, созданные из многометровых фигур из соломы. Одной из интересных новинок станет казачий двор, где посетители смогут погрузиться в быт и обычаи казаков. Аниматоры, одетые в костюмы барина и служанки, расскажут о жизни дворян.

Площадки фестиваля будут оборудованы стендами с туристическими маршрутами, ведущими по селам Петровского муниципального округа.

На главной сцене фестиваля выступят как местные творческие коллективы, так и артисты из различных уголков Тамбовщины и других областей. Также будут работать ремесленные, сувенирные и продовольственные ярмарки, а гости смогут посетить разнообразные мастер-классы. Для самых маленьких участников праздника будут организованы аниматоры и детские аттракционы. Семейные пары смогут поучаствовать в квесте, где главным призом за победу станет бытовая техника.

Традиционные дегустации ягодных пирогов и варенья также будут неотъемлемой частью фестиваля. А кульминацией праздника станет красочное дефиле, на котором каждый сельсовет представит маму с ребенком в оригинальных "фруктово-ягодных" нарядах.

Фото: Вера Малыгина («Сельские зори»)
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Фестиваль Сергеева-Ценского пройдет в Рассказовском районе

В Тамбовской области пройдет большой казачий круг

Фруктовый вернисаж стартовал в Петровском районе

В Уварово пройдет фестиваль «Вишневый сад»

На Тамбовщине пройдет гастрономический фестиваль "Кукарекино"

На Покровской ярмарке посетители смогут посоревноваться и вкусно поесть



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Руководство водоканала обвинило депутата, который поднял проблему в «предвыборном чёсе»

Сегодня, 15:53
0
После встречи Артёма Александрова с жильцами домов по улице Подвойского, которые уже не первый месяц страдают от запаха нечистот из-за продолжающегося ремонта коллектора, руководство компании-концессионера высказало свою точку зрения о возникшей проблеме в комментариях под постом в телеграм-канале

В Моршанском округе выявлен второй случай бешенства

Сегодня, 11:43
0
В июле текущего года в Моршанском округе был зафиксирован второй случай бешенства. Этот опасный диагноз был поставлен у собаки в селе Крюково.

В августе в Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж»

Сегодня, 11:40
0
IV открытый летний фестиваль "Фруктовый вернисаж" (0+) пройдет в селе Дубовом 19 августа. Организаторы гастрономического мероприятия подготовили обновленную развлекательную и культурную программу.

Тамбовчанин зарезал друга своей знакомой на парковке

Сегодня, 11:31
0
Согласно информации от регионального следственного управления, на парковке, расположенной на улице Бастионной, обнаружено тело 30-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. В результате произошедшего было начато уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Тамбовский ФК «Спартак» одержал первую победу в новом сезоне

Вчера, 10:00
0
В субботу, 22 июля, состоялся дебютный матч первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». На стадионе «Янтарь» в столице, футбольный клуб «Спартак» из Тамбова провёл противостояние с московской командой «Строгино».

В Петровском округе машина переехала подростка

Вчера, 09:39
0
На территории Петровского муниципального округа произошло страшное ДТП с летальным исходом. В результате происшествия водитель автомобиля марки "Hyundai" наехал на 16-летнего подростка, который несчастливо оказался на проезжей части дороги. Согласно показаниям водителя, находившегося в условиях

По детскому телефону доверия поступило более 2,7 тысячи звонков

Вчера, 09:35
0
Более 2,7 тысячи звонков были получены по детскому телефону доверия от жителей региона, согласно данным министерства социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Отмечается, что большая часть звонков поступила от детей и подростков.

После ремонта в Тамбове заливает очередной двор

Вчера, 09:24
0
В городе Тамбове на улице Мичуринской произошла новая авария коммунальных сетей, в результате которой вода стала просачиваться через просевшее от влаги асфальтовое покрытие, заливая территорию двора.

Назначен новый директор ОАО «Тамбовский хлебозавод»

22 июля 2023
0
Из данных ЕГРЮЛ стало известно, что Генеральным директором ОАО «Тамбовский хлебозавод» назначен Вячеслав Кантуганов, который заменил на этой должности Дамира Сабирова, работавшего с июня 2018 года до 16 июля 2023 года.

Суд отказался смягчать убийце наказание

22 июля 2023
0
В соответствии с позицией прокуратуры, суд отклонил просьбу осужденного о замене оставшейся части наказания на более мягкий вид наказания. 49-летний осужденный был осужден Липецким областным судом в 2001 году на 24 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима за совершение особо

В Тамбовской области ожидаются дожди

22 июля 2023
0
Ожидается нестабильная погода на выходных - переменная облачность и кратковременные дожди. В субботу днем преимущественно без осадков, а в воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы в некоторых районах.

В отдельных муниципалитетах области введён запрет на купание и ловлю рыбы в водоёмах

22 июля 2023
0
Администрации городов Тамбов и Рассказово ввели временные ограничения на купание, рыбную ловлю и использование воды из рек Цна и Лесной Тамбов в бытовых целях. В связи с проведением противоэпидемических мероприятий, связанных с выявлением у одного из трудовых мигрантов холероподобного возбудителя,

Костромские дорожники выиграли контракт на 1,9 млрд рублей

21 июля 2023
0
ООО "Дормострой" стало победителем трех из девяти конкурсов на ремонт и обслуживание дорог регионального значения в Тамбовской области. Подряд на сумму 1,9 млрд рублей был присужден этой костромской компании. Однако остальные шесть аукционов на сумму 5,3 млрд рублей были отменены заказчиком -

Тамбовскую область посетил Сергей Кириeнко

21 июля 2023
0
Вчера первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, посетил Тамбовскую область. Вместе с главой региона Максимом Егоровым, он посетил филиал Государственного фонда поддержки участников Спецоперации "Защитники Отечества".

82 семьи получили ключи от новых квартир в Котовске

21 июля 2023
0
Благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда", 82 семьи из города Котовск получили ключи от своих новых квартир. Церемония вручения ключей прошла под руководством заместителя Главы Тамбовской области, Евгения Зименко.

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

21 июля 2023
0
В гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово, Тамбовская область, сейчас активно проводятся противоэпидемические мероприятия, организованные Роспотребнадзором.

В конце июля пройдет фестиваль «Шушпанская щука»

20 июля 2023
0
В этом году, 29 июля, состоится IV фестиваль "Шушпанская щука" - любимое событие рыбаков, любителей Царицы-Ухи и местных жителей.

Жители Тамбова требуют от властей уборки дворов

20 июля 2023
0
Во дворе дома 131 на улице Чичканова в городе Тамбове состоялась встреча представителей домовых комитетов с сотрудниками администрации города, управляющей компании и муниципальными депутатами. Основной темой обсуждения стала проблема уборки прилегающих территорий.

За откусанное ухо мужчину приговорили к реальному сроку

20 июля 2023
0
Мужчина, причастный к инциденту, произошедшему в кафе "Мега" в городе Моршанске Тамбовской области прошлой осенью, был признан виновным Моршанским районным судом. В ходе драки с его оппонентом, он откусил ухо потерпевшего, что привело к тяжкому повреждению здоровья, выразившемуся в неизгладимом

Тамбовчане требуют ускорить реконструкцию канализационного коллектора по ул. Подвойского

19 июля 2023
0
18 июля депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров принял участие во встрече с тамбовчанами, проживающими по улице Подвойского. Темой обсуждения стал затянувшиеся работы по реконструкции канализационного коллектора по одноимённой улице в рамках концессионного соглашения с

УФАС оштрафовал банк за незаконную рекламу

19 июля 2023
0
Один из банков получил штраф за незаконную отправку рекламного сообщения, который был признан законным арбитражным апелляционным судом.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги