Администрация Тамбова взяла в кредит более 800 млн рублей 0 Администрация Тамбова получит займ в размере 815,4 миллиона рублей от Сбербанка. Это результат четырёх электронных аукционов, которые состоялись 20 июля. Сбербанк России стал единственным участником и победителем этих торгов. Данные средства нужны областному центру на погашение текущих долговых

Участникам СВО хотят бесплатно предоставят земельные участки 0 На заседании комитета по аграрным вопросам депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в регзакон о регулировании земельных отношений в Тамбовской области. Этот законопроект был разработан в рамках распоряжения президента Российской Федерации, направленного на обеспечение дополнительной

В Тамбове состоялся образовательный форум местного самоуправления 0 В рамках всероссийского проекта «Знание.Государство» в регионе впервые состоялся образовательный форум местного самоуправления. Мероприятие прошло на площадке Правительства области и собрало специалистов всероссийского и мирового уровня в качестве спикеров.

Руководство водоканала обвинило депутата, который поднял проблему в «предвыборном чёсе» 0 После встречи Артёма Александрова с жильцами домов по улице Подвойского, которые уже не первый месяц страдают от запаха нечистот из-за продолжающегося ремонта коллектора, руководство компании-концессионера высказало свою точку зрения о возникшей проблеме в комментариях под постом в телеграм-канале

В Моршанском округе выявлен второй случай бешенства 0 В июле текущего года в Моршанском округе был зафиксирован второй случай бешенства. Этот опасный диагноз был поставлен у собаки в селе Крюково.

В августе в Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж» 0 IV открытый летний фестиваль "Фруктовый вернисаж" (0+) пройдет в селе Дубовом 19 августа. Организаторы гастрономического мероприятия подготовили обновленную развлекательную и культурную программу.

Тамбовчанин зарезал друга своей знакомой на парковке 0 Согласно информации от регионального следственного управления, на парковке, расположенной на улице Бастионной, обнаружено тело 30-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. В результате произошедшего было начато уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Тамбовский ФК «Спартак» одержал первую победу в новом сезоне 0 В субботу, 22 июля, состоялся дебютный матч первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». На стадионе «Янтарь» в столице, футбольный клуб «Спартак» из Тамбова провёл противостояние с московской командой «Строгино».

В Петровском округе машина переехала подростка 0 На территории Петровского муниципального округа произошло страшное ДТП с летальным исходом. В результате происшествия водитель автомобиля марки "Hyundai" наехал на 16-летнего подростка, который несчастливо оказался на проезжей части дороги. Согласно показаниям водителя, находившегося в условиях

По детскому телефону доверия поступило более 2,7 тысячи звонков 0 Более 2,7 тысячи звонков были получены по детскому телефону доверия от жителей региона, согласно данным министерства социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Отмечается, что большая часть звонков поступила от детей и подростков.

После ремонта в Тамбове заливает очередной двор 0 В городе Тамбове на улице Мичуринской произошла новая авария коммунальных сетей, в результате которой вода стала просачиваться через просевшее от влаги асфальтовое покрытие, заливая территорию двора.

Назначен новый директор ОАО «Тамбовский хлебозавод» 0 Из данных ЕГРЮЛ стало известно, что Генеральным директором ОАО «Тамбовский хлебозавод» назначен Вячеслав Кантуганов, который заменил на этой должности Дамира Сабирова, работавшего с июня 2018 года до 16 июля 2023 года.

Суд отказался смягчать убийце наказание 0 В соответствии с позицией прокуратуры, суд отклонил просьбу осужденного о замене оставшейся части наказания на более мягкий вид наказания. 49-летний осужденный был осужден Липецким областным судом в 2001 году на 24 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима за совершение особо

В Тамбовской области ожидаются дожди 0 Ожидается нестабильная погода на выходных - переменная облачность и кратковременные дожди. В субботу днем преимущественно без осадков, а в воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы в некоторых районах.

В отдельных муниципалитетах области введён запрет на купание и ловлю рыбы в водоёмах 0 Администрации городов Тамбов и Рассказово ввели временные ограничения на купание, рыбную ловлю и использование воды из рек Цна и Лесной Тамбов в бытовых целях. В связи с проведением противоэпидемических мероприятий, связанных с выявлением у одного из трудовых мигрантов холероподобного возбудителя,

Костромские дорожники выиграли контракт на 1,9 млрд рублей 0 ООО "Дормострой" стало победителем трех из девяти конкурсов на ремонт и обслуживание дорог регионального значения в Тамбовской области. Подряд на сумму 1,9 млрд рублей был присужден этой костромской компании. Однако остальные шесть аукционов на сумму 5,3 млрд рублей были отменены заказчиком -

Тамбовскую область посетил Сергей Кириeнко 0 Вчера первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, посетил Тамбовскую область. Вместе с главой региона Максимом Егоровым, он посетил филиал Государственного фонда поддержки участников Спецоперации "Защитники Отечества".

82 семьи получили ключи от новых квартир в Котовске 0 Благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда", 82 семьи из города Котовск получили ключи от своих новых квартир. Церемония вручения ключей прошла под руководством заместителя Главы Тамбовской области, Евгения Зименко.

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель 0 В гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово, Тамбовская область, сейчас активно проводятся противоэпидемические мероприятия, организованные Роспотребнадзором.

В конце июля пройдет фестиваль «Шушпанская щука» 0 В этом году, 29 июля, состоится IV фестиваль "Шушпанская щука" - любимое событие рыбаков, любителей Царицы-Ухи и местных жителей.