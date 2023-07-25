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В Тамбовской области создадут комплекс беспилотных авиационных систем

Вчера, 09:22
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В Тамбовской области создадут комплекс беспилотных авиационных системНа совещании в Правительстве Тамбовской области обсуждалось возможное создание в регионе научно-производственного комплекса для разработки беспилотных авиационных систем (БАС). Данное решение было подкреплено трёхсторонним соглашением о сотрудничестве между региональным Правительством, АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» и ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор». Подписавшие документ Глава Тамбовской области Максим Егоров, генеральный директор концерна Александр Пан и управляющий директор завода Алексей Слугин.

Это соглашение направлено на сотрудничество сторон в различных областях, таких как социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, обеспечение высококвалифицированными кадрами предприятия и реализацию социальных программ.

Тамбовский завод «Электроприбор», с более чем 70-летней историей, является частью Концерна «Радиоэлектронные технологии» с 2021 года. Концерн объединяет более 70 предприятий по всей стране.

Вчера, 25 июля, на территории спортивного комплекса ПАО «Электроприбор» была заложена капсула времени с письмом-посланием будущим поколениям. Планируется открыть капсулу к 100-летию предприятия в 2054 году. Послание было подписано Максимом Егоровым, Александром Паном и Алексеем Слугиным.

Фото: Павел Васильев
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