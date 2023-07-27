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Тамбовский журналист награжден орденом «Мужества»

Сегодня, 08:20
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Тамбовский журналист награжден орденом «Мужества» Президент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал указ о присуждении ордена Мужества Роману Польшакову, выпускнику Державинского университета. В 2014 году он успешно окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по специальности "Международные отношения" и в течение долгого времени трудился на тамбовском телевидении. На данный момент Роман занимает должность военного корреспондента в известной газете "Известия".

В своей профессиональной деятельности Польшаков особенно проявил себя во время прямых репортажей во время боев за Мариуполь, а также работал на различных участках фронта. Как сообщается в телеграм-канале Державинского университета, 22 июля журналисты из РИА Новости и "Известий" попали под обстрел противника, в результате чего получили ранения. Сейчас Роман проходит лечение в Центральном военно-клиническом госпитале имени А.А. Вишневского.

Фото: "Известия"
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