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» » Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погода

Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погода

Вчера, 09:43
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В минувшие выходные в Тамбовской области температурный режим достиг своего пика, поднимаясь до отметки +36°С. В 20 августа Черноземье оказалось под воздействием атмосферного фронта, пришедшего с севера. В некоторых местах прошли короткодлительные дожди, сопровождаемые грозами, порывами ветра и даже градом.

В текущей неделе ожидается, что в Тамбовскую область будет продолжать поступать прохладная воздушная масса с севера - северо-запада, которая вытеснит субтропический воздух из региона, как сообщает Гисметео. Почти на протяжении всей рабочей недели погода в регионе будет меняться нестабильно. Прогнозируются кратковременные дожди, местами могут быть сильные ливни, сопровождающиеся грозами и порывами ветра. Установление более устойчивой атмосферной обстановки ожидается ближе к выходным.
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