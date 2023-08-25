В Тамбове демонтировали бюст В.И. Ленину Комментариев: 0



Этот памятник был установлен в 1960-е годы во время строительства дома культуры и занимал свою историческую позицию.



По словам руководителя фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артема Александрова принятое решение не только напоминает проявление антикоммунизма и неуважение к своей истории, когда советские памятники либо сносят, либо собирают в музеях, расходится с проектом благоустройства (в нем памятник есть), но и идет в разрез с духом и нормами закона.



В соответствии с положением «Об увековечении памяти выдающихся людей и исторических событий в городском округе - город Тамбов», демонтаж памятников осуществляется на основании решения городской Думы, принимаемого с учетом рекомендаций соответствующего Совета, чего сделано не было.



Депутат требует вернуть монумент после завершения проекта по благоустройству территории.



Фото: администрация города Тамбова На этой неделе администрация городского округа Тамбов решила демонтировать бюст В.И. Ленина, который стоял перед домом культуры в поселке Покрово-Пригородное,. Это решение было обосновано предстоящим благоустройством территории. Сам бюст перенесли в музей истории тамбовского колхоза имени В. И. Ленина с планами разместить его на аллее скульптурных композиций, вместо того чтобы вернуть на прежнее место после завершения благоустройства.Этот памятник был установлен в 1960-е годы во время строительства дома культуры и занимал свою историческую позицию.По словам руководителя фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артема Александрова принятое решение не только напоминает проявление антикоммунизма и неуважение к своей истории, когда советские памятники либо сносят, либо собирают в музеях, расходится с проектом благоустройства (в нем памятник есть), но и идет в разрез с духом и нормами закона.В соответствии с положением «Об увековечении памяти выдающихся людей и исторических событий в городском округе - город Тамбов», демонтаж памятников осуществляется на основании решения городской Думы, принимаемого с учетом рекомендаций соответствующего Совета, чего сделано не было.Депутат требует вернуть монумент после завершения проекта по благоустройству территории.Фото: администрация города Тамбова



