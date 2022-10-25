ВООПИК предложил перенести памятник «солдатам поневоле» на севере Тамбова Комментариев: 0



Де-факто памятник посвящён коллаборационистам — солдатам французам, которые во время Второй мировой войны воевали на стороне гитлеровской Германии. Точная копия монумента с этим назначением установлена во Франции.



По словам члена Совета, депутата гордумы Артема Александрова в 2012 году, когда устанавливался монумент, он изначально предлагал его разместить не в черте города, а на территории мемориального комплекса, где содержались военнопленные в годы войны.



Последние годы в Тамбовской области активно увековечивают память так называемых «солдат поневоле», (malgré-nous) призванных во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в вооружённые силы национал-социалистической Германии и в Ваффен-СС.



«Подобное заигрывание, приводит к тому, что многие представители молодого поколения уверовали в тезис: фашистские пособники - «солдаты поневоле». Не отрицаю, многие из мобилизованных с оккупированных территорий в вооружённые силы национал-социалистической Германии не рвались в бой, они сами стали жертвами войны. Но была и значительная доля добровольцев, в т.ч. и среди французов», - считает Александров. Члены Совета по монументальному искусству отклонили инициативу руководства регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры демонтировать в северной части Тамбова монумент «русско-французской дружбе»- «солдатам поневоле». Представители организации предложили его отправить на хранение до того времени, пока не станет уместно говорить о настоящей нелицемерной дружбе с Францией, поскольку в настоящее время Франция занимает враждебную позицию по отношению к России. Члены Совета посчитали, что не время нагнетать обстановку на этот счет.Де-факто памятник посвящён коллаборационистам — солдатам французам, которые во время Второй мировой войны воевали на стороне гитлеровской Германии. Точная копия монумента с этим назначением установлена во Франции.По словам члена Совета, депутата гордумы Артема Александрова в 2012 году, когда устанавливался монумент, он изначально предлагал его разместить не в черте города, а на территории мемориального комплекса, где содержались военнопленные в годы войны.Последние годы в Тамбовской области активно увековечивают память так называемых «солдат поневоле», (malgré-nous) призванных во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в вооружённые силы национал-социалистической Германии и в Ваффен-СС., - считает Александров.



