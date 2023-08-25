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Тамбовский «Спартак» покинул главный тренер
Футбольный клуб "Спартак" из Тамбова объявил о завершении сотрудничества с тренером команды Сергеем Рыжиковым. Эта информация была официально опубликована на веб-сайте клуба. Временно возглавить команду в предстоящем матче (для зрителей всех возрастов) против "Пересвета" будет Дмитрий Фомин.
С начала своей работы 30 сентября 2022 года, Рыжиков руководил командой в течение 28 матчей. За это время было зафиксировано 12 побед, 8 ничьих и 8 поражений под его руководством. В текущем сезоне команда "Спартака" из Тамбова провела пять туров, в которых дважды одержала победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
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Футбольный клуб "Спартак" из Тамбова объявил о завершении сотрудничества с тренером команды Сергеем Рыжиковым. Эта информация была официально опубликована на веб-сайте клуба. Временно возглавить команду в предстоящем матче (для зрителей всех возрастов) против "Пересвета" будет Дмитрий Фомин.
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