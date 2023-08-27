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В Сосновском районе осудили руководителя радикальной организации "АУЕ"
Суд, заседавший в Сосновском муниципальном округе Тамбовской области, вынес решение по первой части статьи 282.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в котором было указано на вину обвиняемого в организации экстремистской группы.
На протяжении времени с ноября 2020 года по декабрь 2021 года 47-летний мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении Тамбовской области. В этот период он являлся инициатором и лидером запрещенной ячейки внутри международного общественного движения "Арестантское уголовное единство (АУЕ)". Согласно информации от местного Следственного Комитета, ещё в ноябре 2016 года среди заключенных он был признан "смотрящим за колонией".
Было назначено семь лет заключения в специальной колонии и штраф в том же размере.
17 августа 2020 года Верховный суд Российской Федерации признал АУЕ экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны
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