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Сергей Конобеев в четвёртый раз обвиняется в мошенничестве
Сегодня, 07:27
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Уголовное дело, связанное с бывшим директором ООО "ИнвестСтройТамбов" и экс-депутатом Тамбовской городской думы Сергеем Конобеевым, было передано в суд прокуратурой Советского района. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное лицом, использующим свое служебное положение, в крупном размере).
Согласно следствию, обвиняемый при строительстве дома № 73В на улице Киквидзе, используя свое служебное положение, обманом завладел денежными средствами потерпевшего под предлогом продажи ему квартиры, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства как застройщик. Общая сумма украденных средств составила 900 тысяч рублей.
Через полтора года он заключил договор на инвестирование совместного строительства этого же дома с АО "АИЖК Тамбовской области". В качестве оплаты была снова предложена вышеупомянутая квартира, которая фактически была продана дважды. Обвиняемый осознавал, что его действия имеют характер мошенничества.
Ранее Сергей Конобеев уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. В последнем приговоре, вынесенном ему по совокупности дел, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 3 месяца в колонии общего режима.
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