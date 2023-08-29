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» » Вера Соколова стала главой города Рассказово

Вера Соколова стала главой города Рассказово

Сегодня, 09:20
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Вера Соколова стала главой города Рассказово В городе Рассказов в Тамбовской области состоялось голосование среди депутатов горсовета по выбору нового главы города. Подавляющее большинство избранных представителей горожан поддержали Веру Соколову в качестве нового руководителя.

Вначале отбор проводился на основе анализа представленных документов и информации, затем кандидаты проходили тестирование по теоретическим знаниям, а заключительным этапом была оценка их программных планов. Комиссия также учитывала результаты индивидуальных собеседований. В итоге до финала прошли двое кандидатов: Лариса Болтнева и Вера Соколова.

Новая глава города Вера Соколова родилась в Рассказове, завершила обучение в ТГУ имени Г.Р.Державина и получила образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Она уже с 2006 года работала в администрации города, занимая должности заместителя главы по вопросам социально-культурной сферы и первого заместителя главы администрации.

Фото: администрация города Рассказово
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