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Назначен конкурс на замещение должности главы Рассказова
Сегодня, 10:46
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Конкурс на замещение должности главы города Рассказово запланирован на 30 августа и был одобрен на внеочередном заседании депутатов Рассказовского городского Совета народных депутатов.
Граждане, достигшие 18-летнего возраста, имеют возможность подать документы для участия в конкурсе с 13 июля по 21 августа. Прием документов осуществляется по адресу: улица Советская, 1 (третий этаж здания городской администрации, кабинет № 41) в Рассказове. Рабочие часы приема заявлений - с понедельника по пятницу в указанный период с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Конкурс состоит из нескольких этапов, как было определено заранее. Сначала рассматриваются личные документы кандидатов, после чего они проходят тестирование. Затем следует личное собеседование. В конечном итоге претенденты представят свои программы развития города.
Победителем конкурса на замещение должности главы города станет кандидат, набравший наибольшее количество баллов.
Фото: vk.com/rasskazovoadm
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