В Мучкапском районе выберут нового руководителя 0 Депутаты райсовета Мучкапского района назначили конкурс на замещение главы района на 31 января 2023 года. Кандидаты смогут подавать документы до 23 января включительно.

Татьяна Котельникова стала и. о. министра образования Тамбовской области 0 Врио начальника управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова назначена на пост и. о. министра образования региона. Обновление должности связано с переформатированием администрации в правительство – теперь руководитель управления называется министром.

Agrocode Awards 2022: РСХБ вручит главную агротех-премию страны 0 Стал известен шорт-лист финалистов Agrocode Awards 2022 — всероссийской агротех-премии, которая проходит при поддержке Россельхозбанка второй год подряд. Премия присуждается за разработку самых эффективных прикладных решений в области агротехнологий в шести номинациях: Запуск года, Идея года,

Ушел из жизни Валерий Баев 0 Вчера ушел из жизни заведующий кaфедрой «Теория и история гoсударства и права» ТГТУ, доктор юридических наук профессор Валерий Баев. В этой должности он работал с 2013 года, ранее трудился в ТГУ, а также в органах власти.

Прокуратурой Знаменского района пресечено более 40 нарушений законодательства в сфере охраны труда 0 Прокуратурой Знаменского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда в муниципальных учреждениях района.

Стоимость минимального набора продуктов питания составляет 5 тыс. рублей 0 По информации Тамбовстата стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, по Тамбовской области за октябрь 2022 г. составила 5064,17 рублей в расчете на месяц и уменьшилась по сравнению с сентябрем т.г. на 1,0%; с начала текущего года

Отель Gerasimov в Мичуринске стал 3-им на всероссийском конкурсе 0 Мичуринским дизайнерский отель Gerasimov из Мичуринска — топ-3 в конкурсе всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022 в номинации «Городской отель». Награждение прошло в Москве.

В ближайшие дни власти Тамбова найдут подрядчиков для благоустройства трёх территорий 0 В Тамбове до 16 декабря найдут подрядчиков для благоустройства Красноармейской площади, пешеходной зоны на бульваре Энтузиастов и «Автогородка». Стартовая стоимость запланированных работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — 86,5 миллиона рублей.

В Тамбове устанавливают новые остановочные павильоны 0 По информации пресс-службы городской администрации Тамбова, на остановке общественного транспорта «3-я городская больница» установили новый павильон (на пересечении улицы Пролетарской и Карла Маркса). Теперь в городе восстановлены все остановки, исчезнувшие после демонтажа «умных павильонов»

Тамбовского таксиста, убившего пенсионерку, приговорили к 26 годам 0 Суд приговорил 37-летнего тамбовчанина, подозреваемому в разбое с применением насилия (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве человека, находящемся в беспомощном состоянии (п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина получил 26 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, плюс 1 год

Тамбовская область вошла в топ-10 регионов в сфере обращения с отходами 0 В Москве были подведены итоги «Зелёной премии», организованной ППК «Российский экологический оператор». Так вот Тамбовской область вошла в ТОП-10 регионов страны по эффективности в сфере обращения с отходами. Премию получил Глава Тамбовской области Максим Егоров.

В феврале выберут нового главу Тамбовского района 0 Алексей Бородин, действующий Глава Тамбовского района, может покинуть свой пост 7 февраля 2023 года – в день истечения своих полномочий. Нового Главу выберут 6 февраля из двух кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия после сбора документов от участников.

В Тамбовской области на 17,5% вырастет тариф на капремонт 0 С 1 января в регионе на 17,5% повысят тариф на капремонт. По сообщению Фонда капитального ремонта Тамбовской области, с 2023 года каждый оплаченный рубль можно будет найти на сайте этой организации, чтобы люди знали, на что именно идут деньги.

На Тамбовскую область надвигается метель 0 Специальные службы предупреждают, что завтра в Тамбовской области ожидается сильный снег, местами метель и снежные заносы. Водителям особенно на трассах нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть в ДТП.

Правительство региона выделило 82 миллиона рублей на отлов бездомных собак в 2022-2024 годы 0 Правительство Тамбовской области распределило субвенции из регионального бюджета для отлова бездомных животных в период 2022-2024 годов. На эту цель выделят около 82 миллионов рублей.

Состояние воды в Токаревском районе вызывает опасения 0 Анализ воды, проведённый Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина по просьбе местных жителей, показал, что состояние воды в Токарёвском районе может представлять потенциальную опасность для здоровья человека и для местной экосистемы.

Водителей ждет гололед 0 В связи с предстоящим потеплением в ближайшее время тамбовских водителей ждет гололед. С 8 декабря в дневное время потеплеет до -5°C, ночью до -10°C, ожидаются осадки в виде снега.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства незаконно полученных сумм взяток 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова обратилась в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между взяткодателем и взяткополучателем по передаче денежных средств в сумме 856 тысяч рублей.

За нанесение травмы полицейскому мичуринец получил 3,5 года колонии строгого режима 0 Суд приговорил 27-летнего мичуринца к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение полицейского. Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ.