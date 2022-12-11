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В Мучкапском районе выберут нового руководителя
Депутаты райсовета Мучкапского района назначили конкурс на замещение главы района на 31 января 2023 года. Кандидаты смогут подавать документы до 23 января включительно.
На первом этапе конкурса кандидатов отберут по их документам. После прошедшие кандидаты представят комиссии свою стратегию развития района на 5 лет. После конкурса комиссия определит двух финалистов, победителя из которых народные избранники выберут открытым голосованием.
Отметим, прежний глава Мучкапского района, Александр Хоружий, досрочно ушёл в отставку по собственному желанию. Он управлял муниципалитетом с 2000 года. Врио главы Мучкапского района стал председатель районного Совета народных депутатов Елена Ансимова.
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Депутаты райсовета Мучкапского района назначили конкурс на замещение главы района на 31 января 2023 года. Кандидаты смогут подавать документы до 23 января включительно.
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