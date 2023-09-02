Мощность Тамбовской ТЭЦ к 2025 году увеличится на 20 МВт

ФК «Спартак» обыграл на домашнем матче «Композит» 0 В Тамбове состоялся домашний поединок ФК "Спартак", где соперниками выступила команда "Композит" из Павловского Посада.

Правительство Тамбовской области снова не смогло получить кредиты 0 На аукционах, связанных с предоставлением кредита правительству Тамбовской области, не поступило ни одной заявки. Электронные аукционы завершились 29 августа. Напомним, что регион планировал получить заем в размере 1 миллиарда 575 миллионов рублей на срок 730 дней.

Тамбовская область по состоянию рынка труда находится в аутсайдерах 0 В рейтинге регионов по состоянию рынка труда за 2022 год Тамбовская область заняла 55-е место. Это исследование было проведено по заказу агентства РИА Новости. При оценке данного рейтинга специалисты проанализировали восемь ключевых показателей, отражающих общую ситуацию в рассматриваемом регионе,

В Тамбове прошли мероприятия, посвященные Дню знаний 0 В Тамбове прошла череда праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. В преддверии Дня знаний депутаты Тамбовской городской Думы поздравили первоклашек с наступающим Днем знаний.

В Котовске состоялся фестиваль профессий «Дети – наше будущее!» 0 2 сентября в городе Котовск прошел уже ставший традиционным фестиваль профессий под названием "Дети – наше будущее!" (0+), организованный компанией "Ланта". Этот праздник проводится с 2016 года, и с каждым годом он привлекает все больше партнеров, готовых создавать тематические площадки для детей,

За многомиллионные долги МУП «ТИС» ответит администрация Тамбова 0 Администрация города Тамбова не смогла оспорить в арбитражном суде решение о привлечении муниципалитета к ответственности по долгам МУП «Тамбовинвестсервис». Постановление апелляционной инстанции осталось в силе, но в течении двух месяцев оно может быть обжаловано в Верховном суде Российской

За последствия коммунальной аварии должностное лицо ООО «РКС-Тамбов» привлечено к ответственности 0 В связи с разрушением трубопровода, находящегося на улице Подвойского, подача холодной воды в жилые дома, расположенные на улицах Подвойского, Чичканова, Б. Васильева, 2-я Шацкая, Володарского и Пирогова в городе Тамбове была временно приостановлена. Этот инцидент случился вечером 24 августа и

Директор турфирмы в Мичуринске обманула клиентов на 10 млн рублей 0 Прокуратура утвердила обвинительное заключение в уголовном деле, связанном с мошенничеством и причинением серьезного ущерба в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это дело касается директора турфирмы ООО "Глобус Трэвел" в городе Мичуринске.

В Тамбове открыли новую школу 0 Первого сентября глава Тамбовской области Максим Егоров открыл новую школу в микрорайоне Телецентр в Тамбове. Школа № 2 специализируется на базовой инженерно-технологической подготовке учащихся и рассчитана на 2425 места. Ее строительство было осуществлено в рамках национального проекта

Мощность Тамбовской ТЭЦ к 2025 году увеличится на 20 МВт 0 К 2025 году мощность Тамбовской ТЭЦ будет увеличена на 20 мегаватт благодаря замене старой турбины ТГ-8 новым агрегатом в рамках государственной комплексной программы модернизации генерирующего оборудования (КОММОД).

Тамбовчанин перевёл мошенникам 12 млн рублей 0 Последней жертвой аферистов стал 55-летний житель Тамбова, который недавно переехал из Ставропольского края.

Жители в селе Граждановка остались без банковских услуг 0 Не так давно жители Бондарского района Тамбовской области обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову, чтобы поделиться своими заботами относительно закрытия филиала "Сбербанка" в селе Граждановка. Они отметили, что это решение осложнило жизнь жителей села. Запрос депутата

Россельхозбанк направил на поддержку АПК Тамбовской области более 5,7 млрд рублей 0 В настоящее время уборка сельскохозяйственных культур на Тамбовщине идет полным ходом. По состоянию на конец августа зерновые и зернобобовые обмолочены на площади около 794 тыс. га, что составляет 73 %. Валовой сбор составляет 3,5 млн т, при урожайности 44,3 ц/га. (в 2022 году на аналогичную дату –

В Тамбове отметят День дружбы народов межнациональным фестивалем 0 Международный фестиваль "Тамбовщина — наш общий дом" в честь Дня дружбы народов будет отмечен в Тамбове 3 сентября в местном театре (0+). Организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий, которая приурочена к предстоящему Дню дружбы народов, ежегодно отмечаемому в регионе 19 сентября.

ООО «Тамбов Скан» оказалось в поле зрения УФАС 0 Управление Федеральной антимонопольной службы России в Тамбовской области начало проведение проверки в связи с предполагаемым нарушением антимонопольного законодательства. Под подозрением на недобросовестное действие по регистрации собственного торгового наименования находится компания ООО "Тамбов

Михаил Сатин назначен директором департамента лесного хозяйства 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров назначил и.о. директора департамента лесного хозяйства Михаила Сатина, который ранее занимал должность начальника управления лесами Правительстве области.

Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор экс-чиновникам 0 Прокуратуре Тамбовской области удалось в судебном порядке изменить решение, касающееся оправдания в коррупционном уголовном деле.

Центральный рынок Тамбова планируют реконструировать 0 Центральный рынок города Тамбова хотят реконструировать. В ходе встречи, состоявшейся 30 августа, глава региона Максим Егоров и генеральный директор компании "Новый рынок" Юрий Галдун обсудили планы по преобразованию данной территории. Инвестор выразил готовность вложить значительную сумму,

В Пичаево нашли тело без вести пропавшего 5-летнего мальчика 0 В Пичаево обнаружено тело маленького ребенка, который ранее был объявлен без вести пропавшим. Сообщение о начале поисков 5-летнего мальчика было распространено региональным отрядом «Лиза Алерт». Однако трагедия не заставила себя ждать, и местные жители обнаружили тело малыша в реке Камша.

Вера Соколова стала главой города Рассказово 0 В городе Рассказов в Тамбовской области состоялось голосование среди депутатов горсовета по выбору нового главы города. Подавляющее большинство избранных представителей горожан поддержали Веру Соколову в качестве нового руководителя.